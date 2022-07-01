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53 минуты назад

В России предложили ввести новую льготу для пенсионеров

Деловая газета "Взгляд"

В России есть возможность освободить пенсионеров от пошлины на регистрацию жилья, полученного по наследству, с таким предложением обратился депутат Евгений Федоров в адрес главы Минтруда Антона Котякова.

Как указал парламентарий, сейчас граждане должны уплатить за регистрацию прав собственности на недвижимость 2 тыс. рублей, однако для пенсионеров такая сумма будет существенной тратой, передает RT.

«В этой связи прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в налоговое законодательство в части освобождения граждан пенсионного возраста от уплаты пошлины за государственную регистрацию прав собственности на недвижимое имущество в случае, если оно было получено ими в результате наследования», – отмечено в письме Федорова.

Федоров добавил, что пожилые люди часто оказываются в такой ситуации после смерти супруга.

Ранее партия «Единая Россия» предложила законодательно закрепить социальные гарантии военнослужащих, в частности, в случае принятия законопроекта военные пенсионеры получат перерасчет, как и все пенсионеры, которым пенсия уже была проиндексирована.

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