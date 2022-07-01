В России есть возможность освободить пенсионеров от пошлины на регистрацию жилья, полученного по наследству, с таким предложением обратился депутат Евгений Федоров в адрес главы Минтруда Антона Котякова.

Как указал парламентарий, сейчас граждане должны уплатить за регистрацию прав собственности на недвижимость 2 тыс. рублей, однако для пенсионеров такая сумма будет существенной тратой, передает RT.

«В этой связи прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в налоговое законодательство в части освобождения граждан пенсионного возраста от уплаты пошлины за государственную регистрацию прав собственности на недвижимое имущество в случае, если оно было получено ими в результате наследования», – отмечено в письме Федорова.

Федоров добавил, что пожилые люди часто оказываются в такой ситуации после смерти супруга.