Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+23° в 
USD 52.51EUR 54.64
Войти в почту
44 минуты назад

Россиянам спишут миллиарды рублей долгов

Лера Букина

Россиянам спишут долги по кредитам в рамках процедуры внесудебного банкротства в размере более 3 млрд рублей. Об этом заявил «Известиям» первый заместитель министра экономического развития Илья Торосов.

В пресс-службе Минэка отметили, что это общая сумма средств по одобренным заявкам с того момента, как данную практику запустили (с сентября 2021 года по май 2022 года).

По словам первого замглавы Минэка, за это время к процедуре допустили 9 тыс. россиян, из них 6 тыс. завершили ее полностью.

Отмечается, что в общей сложности с сентября 2020 года по май 2022-го 19,6 тыс. заявлений было подано в многофункциональные центры (МФЦ) страны.

«Доля отказов в возбуждении процедуры внесудебного банкротства снижается. Если в первые месяцы работы этой схемы заявки граждан одобрялись лишь в 30% случаях, то по итогам мая 2022-го эта цифра равна 61%», — указал Илья Торосов.

В Совкомбанке наблюдают рост количества проходящих процедуру упрощенного банкротства. В крымском РНКБ отметили, что с сентября 2020-го по конец июня этого года виден незначительный рост случаев банкротства клиентов.

Россияне смогут выводить за рубеж миллион долларов

Ранее в telegram-канале Госдумы РФ рассказали, как россиянам проще всего списать неподъемные долги. Отмечалось, что граждане полностью освобождаются от уплаты долга и процентов по нему после того, как они объявляют себя банкротами. С момента подачи заявления о внесудебном банкротстве начисление пеней и штрафов по долгам прекращается, задолженность больше не увеличивается.

Личный счет,Видео,Илья Торосов,Банк РНКБ,Совкомбанк,Госдума,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители