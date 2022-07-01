Россиянам спишут долги по кредитам в рамках процедуры внесудебного банкротства в размере более 3 млрд рублей. Об этом заявил «Известиям» первый заместитель министра экономического развития Илья Торосов.

В пресс-службе Минэка отметили, что это общая сумма средств по одобренным заявкам с того момента, как данную практику запустили (с сентября 2021 года по май 2022 года).

По словам первого замглавы Минэка, за это время к процедуре допустили 9 тыс. россиян, из них 6 тыс. завершили ее полностью.

Отмечается, что в общей сложности с сентября 2020 года по май 2022-го 19,6 тыс. заявлений было подано в многофункциональные центры (МФЦ) страны.

«Доля отказов в возбуждении процедуры внесудебного банкротства снижается. Если в первые месяцы работы этой схемы заявки граждан одобрялись лишь в 30% случаях, то по итогам мая 2022-го эта цифра равна 61%», — указал Илья Торосов.

В Совкомбанке наблюдают рост количества проходящих процедуру упрощенного банкротства. В крымском РНКБ отметили, что с сентября 2020-го по конец июня этого года виден незначительный рост случаев банкротства клиентов.