Названа зарплата специалистов по параллельному импорту

Российские компании начали искать специалистов по параллельному импорту, сообщил сервис HeadHunter. В Москве работодатели размещают соответствующие вакансии и предлагают соискателям зарплату от 100 000 рублей. В Санкт-Петербурге эксперт по параллельному импорту может получать не менее 80 000 рублей. Президент РФ Владимир Путин легализовал новую схему завоза иностранной продукции в конце июня.

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«В стране появились первые вакансии для специалистов по параллельному импорту, а также выросло количество предложений о работе в сфере импортозамещения», — передало РИА «Новости» сообщение HeadHunter.

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Как рассказали в компании, в Москве есть торговая фирма, которая ищет ведущего экономиста для ведения параллельного импорта. Работодатель предлагает зарплату от 100 000 рублей в месяц на руки.

Другой столичной компании нужен менеджер по закупкам — специалист должен будет работать с параллельным импортом из Европы или Китая. От кандидата требуется свободно владеть английским языком, а знание китайского будет преимуществом. Также потенциальному работнику нужно понимать специфику китайских и европейских рынков. Заработок предлагают тоже от 100 000 рублей.

В Санкт-Петербурге появилась вакансия логиста по мультимодальным перевозкам. Специалисту нужно будет прорабатывать новые схемы, в том числе в рамках параллельного импорта. Его оклад составит не менее 80 000 рублей.

Соискатели тоже начали искать работу, связанную с параллельным импортом. Всего в России появилось почти 200 резюме с его упоминанием, отметили в HeadHunter.

Параллельный импорт — это ввоз в страну оригинальных товаров без разрешения правообладателя. Такой импорт ещё называют серым, а товар могут признать контрафактом, несмотря на наличие товарного знака. До 28 июня подобная схема завоза продукции в РФ была нелегальной. Теперь же в Россию можно ввозить более 50 категорий товаров без разрешения от правообладателей. В их числе смартфоны, бытовая техника, одежда, косметика, автомобили и т. д. Власти рассчитывают, что закон позволит стабилизировать цены.