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1 час назад

Девальвация: что это простыми словами, причины и последствия

Мария Иванова

Девальвация — это снижение курса национальной валюты по отношению к твердым валютам других государств. Рассказываем простыми словами, в чем суть этого процесса, его причины и последствия.

Девальвация: что это простыми словами, причины и последствия
Фото: ТАССТАСС

Виды девальвации

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Существует два вида девальвации — официальная и скрытая.

Официальная девальвация

При снижении курса национальной валюты государство официально признает, что этот процесс происходит, и принимает меры для противодействия ему. Центробанк оповещает граждан о том, что в стране наблюдается девальвация валюты. Обесцененные деньги изымаются из оборота или обмениваются на валюту с новой стоимостью.

Скрытая девальвация

Самостоятельный процесс, возникающий из-за различных финансовых и политических событий. При скрытой девальвации граждане о ситуации не оповещаются, а повышение курса валют происходит постепенно. В этом случае производители внутри страны имеют возможность подстроиться, чтобы конкурировать с зарубежными поставщиками, объясняет ZakonGuru.

Причины девальвации

Как пишет Audit-it.ru, девальвация рубля (или другой валюты) может произойти под действием различных макроэкономических факторов. Вот список некоторых возможных причин:

  1. платежный дефицит (у государства не хватает денег для погашения внешних долгов);
  2. ухудшение торгового баланса (импорт превышает экспорт);
  3. высокий уровень инфляции;
  4. принимаемые властями меры по стимулированию экспорта;
  5. недостаток золотовалютных резервов;
  6. падение цен на нефть;
  7. привлечение иностранной валюты в экономику государства;
  8. включение печатного станка;
  9. потеря доверия к национальной валюте со стороны населения.

Девальвация валюты может происходить на фоне ослабления экономики из-за различных кризисов, войн, природных и техногенных катастроф.

РИА Новости

Последствия девальвации

При снижении курса национальной валюты появляется целый ряд рисков для экономики страны. Вот примерный перечень негативных последствий:

  1. потеря деловой репутации (когда экономика государства становится менее привлекательной для иностранных партнеров)
  2. утрата доверия к национальным денежным знакам;
  3. снижение размеров соцвыплат;
  4. уменьшение объемов импорта;
  5. отток капитала за рубеж;
  6. ускоряется рост цен на внутреннем рынке;
  7. снижение объемов инвестиций;
  8. массовый перевод сбережений в более стабильные валюты;
  9. досрочное закрытие вкладов (нежелание населения хранить деньги на счетах).

Девальвация валюты также приводит к снижению покупательской способности и уровня жизни граждан.

Однако обесценивание валюты на международном рынке может иметь и положительные последствия для экономики страны. Вот они:

  1. рост выручки от экспортных валютных операций;
  2. улучшение платежного баланса государства;
  3. снижение расхода золотовалютных резервов;
  4. повышение спроса на отечественную продукцию внутри страны;
  5. рост производства.

Наибольшую выгоду от девальвации получает бюджет. Все финансовые обязательства государства отражены в рублях, тогда как основная часть доходов поступает в казну в долларах или евро. Таким образом, при снижении курса национальной валюты в бюджет поступает больше денег.

РИА Новости

Девальвация, инфляция и деноминация: в чем отличие

Часто девальвацию путают с деноминацией, потому что при кризисе 90-х годов эти два явления совпали по времени. Деноминация — изменение нарицательной стоимости денежных знаков, то есть той цифры, которая указана на купюре. Например, тысяча рублей решением властей "превращается" в один рубль — то есть номинал сокращается в тысячу раз, как это было сделано в 1998 году.

Не нужно также путать девальвацию с инфляцией. Последнее означает рост цен на внутреннем рынке, а не понижение курса национальной валюты.

Примеры из истории

Официальная девальвация в России произошла в 1839-1843 годах, когда обесцененные ассигнации были обменены на кредитные билеты, которые, в свою очередь, подлежали обмену на золото и серебро. За 1 рубль ассигнациями жители получили около 29 копеек серебром.

Другие примеры, когда в стране произошла девальвация рубля, — денежная реформа в Российской империи 1895-1897 годов и преобразования, осуществленные в СССР в 1961-м. В обоих случаях девальвация была скрытой.

Девальвация в России постсоветского периода произошла в августе 1998 года. Власти объявили о решении снизить курс рубля в связи с тяжелым экономическим кризисом.

Девальвация рубля также случилась в 2008 и 2009 годах, а затем в феврале 2022-го, из-за начала российской спецоперации на Украине. Однако позже произошло укрепление стоимости рубля по отношению к доллару и евро.

В конце июня 2022 года глава Центробанка Эльвира Набиуллина предупредила, что попытки вернуть курс рубля на тот уровень, который существовал при прежних условиях в экономике, могут привести к девальвации, сообщают "Известия".

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