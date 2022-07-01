Девальвация: что это простыми словами, причины и последствия

Девальвация — это снижение курса национальной валюты по отношению к твердым валютам других государств. Рассказываем простыми словами, в чем суть этого процесса, его причины и последствия.

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Виды девальвации

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Существует два вида девальвации — официальная и скрытая.

Официальная девальвация

При снижении курса национальной валюты государство официально признает, что этот процесс происходит, и принимает меры для противодействия ему. Центробанк оповещает граждан о том, что в стране наблюдается девальвация валюты. Обесцененные деньги изымаются из оборота или обмениваются на валюту с новой стоимостью.

Скрытая девальвация

Самостоятельный процесс, возникающий из-за различных финансовых и политических событий. При скрытой девальвации граждане о ситуации не оповещаются, а повышение курса валют происходит постепенно. В этом случае производители внутри страны имеют возможность подстроиться, чтобы конкурировать с зарубежными поставщиками, объясняет ZakonGuru.

Причины девальвации

Как пишет Audit-it.ru, девальвация рубля (или другой валюты) может произойти под действием различных макроэкономических факторов. Вот список некоторых возможных причин:

платежный дефицит (у государства не хватает денег для погашения внешних долгов); ухудшение торгового баланса (импорт превышает экспорт); высокий уровень инфляции; принимаемые властями меры по стимулированию экспорта; недостаток золотовалютных резервов; падение цен на нефть; привлечение иностранной валюты в экономику государства; включение печатного станка; потеря доверия к национальной валюте со стороны населения.

Девальвация валюты может происходить на фоне ослабления экономики из-за различных кризисов, войн, природных и техногенных катастроф.

РИА Новости

Последствия девальвации

При снижении курса национальной валюты появляется целый ряд рисков для экономики страны. Вот примерный перечень негативных последствий:

потеря деловой репутации (когда экономика государства становится менее привлекательной для иностранных партнеров) утрата доверия к национальным денежным знакам; снижение размеров соцвыплат; уменьшение объемов импорта; отток капитала за рубеж; ускоряется рост цен на внутреннем рынке; снижение объемов инвестиций; массовый перевод сбережений в более стабильные валюты; досрочное закрытие вкладов (нежелание населения хранить деньги на счетах).

Девальвация валюты также приводит к снижению покупательской способности и уровня жизни граждан.

Однако обесценивание валюты на международном рынке может иметь и положительные последствия для экономики страны. Вот они:

рост выручки от экспортных валютных операций; улучшение платежного баланса государства; снижение расхода золотовалютных резервов; повышение спроса на отечественную продукцию внутри страны; рост производства.

Наибольшую выгоду от девальвации получает бюджет. Все финансовые обязательства государства отражены в рублях, тогда как основная часть доходов поступает в казну в долларах или евро. Таким образом, при снижении курса национальной валюты в бюджет поступает больше денег.

РИА Новости

Девальвация, инфляция и деноминация: в чем отличие

Часто девальвацию путают с деноминацией, потому что при кризисе 90-х годов эти два явления совпали по времени. Деноминация — изменение нарицательной стоимости денежных знаков, то есть той цифры, которая указана на купюре. Например, тысяча рублей решением властей "превращается" в один рубль — то есть номинал сокращается в тысячу раз, как это было сделано в 1998 году.

Не нужно также путать девальвацию с инфляцией. Последнее означает рост цен на внутреннем рынке, а не понижение курса национальной валюты.

Примеры из истории

Официальная девальвация в России произошла в 1839-1843 годах, когда обесцененные ассигнации были обменены на кредитные билеты, которые, в свою очередь, подлежали обмену на золото и серебро. За 1 рубль ассигнациями жители получили около 29 копеек серебром.

Другие примеры, когда в стране произошла девальвация рубля, — денежная реформа в Российской империи 1895-1897 годов и преобразования, осуществленные в СССР в 1961-м. В обоих случаях девальвация была скрытой.

Девальвация в России постсоветского периода произошла в августе 1998 года. Власти объявили о решении снизить курс рубля в связи с тяжелым экономическим кризисом.

Девальвация рубля также случилась в 2008 и 2009 годах, а затем в феврале 2022-го, из-за начала российской спецоперации на Украине. Однако позже произошло укрепление стоимости рубля по отношению к доллару и евро.