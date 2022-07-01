Рост спроса на кредиты в России объяснили

Снижение стоимости кредитов — не единственная причина роста спроса на кредиты в России, считает экономист, генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев. Он объяснил это явление и изменившимся настроением россиян. Свое мнение специалист высказал в разговоре с «Лентой.ру».

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

В банке ВТБ заявили о росте спроса на потребительские кредиты на 40 процентов в мае-июне. Это связывают со снижением минимальной процентной ставки до 5,9 процентf. Самиев считает, что причина может быть и в изменении поведения потребителей.

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Особенности спроса

Аналитик уточнил, что рост спроса на потребительские кредиты наблюдается и в других российских банках. Снижение процентной ставки, по его мнению, стало лишь одним из факторов, обусловивших подобную динамику.

«Размораживание потребительского кредитования, на мой взгляд, связано не столько с уменьшением ставки, сколько с изменением настроения самих россиян. Сейчас наблюдается рост расходов в самых разных сферах после режима ожидания в марте, апреле и даже в мае: в эти месяцы даже при наличии собственных средств люди предпочитали отложить покупки. Конечно, был всплеск ажиотажного спроса на технику, продукты и прочее, но он оказался довольно коротким. Затем наступила пауза», — рассказал экономист.

Теперь, по его словам, волна шока начала спадать, а потребительский спрос — разворачиваться. Люди пришли к ощущению некой стабильности и равновесия и готовы тратить больше, в том числе, не за счет собственных средств, а за счет кредитов.

Мрачные перспективы

Самиев не связывает рост кредитования с падением доходов населения — за последние два месяца резко негативно динамики в этом направлении не наблюдалось.

«Конечно, есть эффект от инфляции, она остается довольно высокой и съедает часть реальных доходов. Но пока падение средних доходов все равно не настолько серьезно, чтобы стать фактором роста кредитования. А вот будь оно более существенным, кредитование, действительно, стало бы ответом на нехватку доходов, оказавшись довольно негативным фактором для экономики», — заметил аналитик.

Тем не менее, Самиев допускает, что в недалекой перспективе, ближе к зиме, россияне могут ощутить все негативные последствия санкций и существенное падение реальных доходов, рост безработицы. Это, в свою очередь, может привести к невыплате кредитов.

«Большая часть потребительских кредитов все же короткая, к тому времени, когда реально ощутим будет рост безработицы, они уже будут выплачены. Предполагаю, произойти это может ближе к зиме. Но вот тогда мы действительно можем ощутить подобный негативный эффект: если ухудшение структуры и уровня доходов окажутся болезненными, к концу года это скажется на качестве обслуживания кредитов. Но, конечно, масштаб потенциальной проблемы оценивать пока сложно», — уточнил экономист.