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1 час назад

Экономист оценил совет Собчак открывать счета в Грузии и Армении

Семён Капранов
Михаил Беляевэксперт

Открывать счета в зарубежных баках и переводить на них свои средства рискованно из-за неопределенной международной обстановки. Об этом в разговоре с "Рамблером" заявил финансовый аналитик Михаил Беляев, комментируя совет телеведущей Ксении Собчак не хранить валютные сбережения в России.

Совет Собчак предназначен для людей очень узкого круга, держателей больших объемов валютных средств, которые имеют какие-то интересы за границей и которым надо эти средства туда переводить. Это очень незначительный процент нашего населения, дай бог 5%. Но такие люди есть, есть их интересы. И Ксения Собчак в свойственной ей манере предложила такой легитимный вариант, но все-таки это такой маневр, обход существующих правил и регламентов. Этого никто не запрещает, это могут делать те граждане, у которых действительно есть зарубежные интересы, которым необходимость переводить средства. Для них это вполне может быть нормальной рекомендацией, ты открываешь еще одну "калитку", через которую можешь как-то работать.

Однако есть и определенные риски, связанные с тем, что это иностранные государства. Куда повернется международная ситуация буквально завтра, послезавтра или через неделю? Никто гарантий дать не может по поводу размещения средств за рубежом. В России эти средства все-таки находятся под определенной защитой как средства гражданина этой страны, который держит деньги в банке. Там есть защита. Могут быть ограничения, но ограничения такого толка, что они не касаются собственности, не касаются отчуждения. Средства все равно находятся в юрисдикции той страны, гражданином которой ты являешься. Это одна ситуация. И совсем другая ситуация, когда ты переводишь деньги в другую страну, и там уже у тебя защиты этих средств как у гражданина нет никакой. Ты переводишь деньги за границу, это все кажется спокойным и надежным, но мир находится в состоянии турбулентности, в том числе и эти страны, которыми рекомендует пользоваться Ксения Собчак. Нет никакой гарантии, что завтра они не попадут в состояние турбулентности. Соответственно, ваши деньги тоже могут попасть под определенные ограничения.

Кроме того, эти переводы связаны с процентами, комиссиями. Причем если их сегодня нет, это не означает, что они не появятся завтра. В качестве примера можно привести ситуацию с уезжающими в Турцию. Им для обхода санкций предлагают воспользоваться определенной услугой и перевести средства, положить их на депозит в соответствующем отеле, а отель уже на месте будет выплачивать средства в валюте. Но, во-первых, там есть вопрос курсовой разницы, курс колеблется. Во-вторых, там комиссия от 5 до 15%.

Для того, чтобы воспользоваться советом Собчак, для начала нужно изучить все нюансы. В информационном сообщении общего характера они не всегда просматриваются, их надо изучать на месте. Причем нет никакой гарантии, что завтра ситуация не изменится.
Михаил Беляев
Михаил БеляевКандидат экономических наук

Ранее Собчак, комментируя увеличение с 1 июля лимита на перевод средств за границу со $150 тыс. до $1 млн, посоветовала открывать счета в банках таких стран, как Грузия и Армения.

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