Экономист оценил совет Собчак открывать счета в Грузии и Армении

Совет Собчак предназначен для людей очень узкого круга, держателей больших объемов валютных средств, которые имеют какие-то интересы за границей и которым надо эти средства туда переводить. Это очень незначительный процент нашего населения, дай бог 5%. Но такие люди есть, есть их интересы. И Ксения Собчак в свойственной ей манере предложила такой легитимный вариант, но все-таки это такой маневр, обход существующих правил и регламентов. Этого никто не запрещает, это могут делать те граждане, у которых действительно есть зарубежные интересы, которым необходимость переводить средства. Для них это вполне может быть нормальной рекомендацией, ты открываешь еще одну "калитку", через которую можешь как-то работать.



Однако есть и определенные риски, связанные с тем, что это иностранные государства. Куда повернется международная ситуация буквально завтра, послезавтра или через неделю? Никто гарантий дать не может по поводу размещения средств за рубежом. В России эти средства все-таки находятся под определенной защитой как средства гражданина этой страны, который держит деньги в банке. Там есть защита. Могут быть ограничения, но ограничения такого толка, что они не касаются собственности, не касаются отчуждения. Средства все равно находятся в юрисдикции той страны, гражданином которой ты являешься. Это одна ситуация. И совсем другая ситуация, когда ты переводишь деньги в другую страну, и там уже у тебя защиты этих средств как у гражданина нет никакой. Ты переводишь деньги за границу, это все кажется спокойным и надежным, но мир находится в состоянии турбулентности, в том числе и эти страны, которыми рекомендует пользоваться Ксения Собчак. Нет никакой гарантии, что завтра они не попадут в состояние турбулентности. Соответственно, ваши деньги тоже могут попасть под определенные ограничения.



Кроме того, эти переводы связаны с процентами, комиссиями. Причем если их сегодня нет, это не означает, что они не появятся завтра. В качестве примера можно привести ситуацию с уезжающими в Турцию. Им для обхода санкций предлагают воспользоваться определенной услугой и перевести средства, положить их на депозит в соответствующем отеле, а отель уже на месте будет выплачивать средства в валюте. Но, во-первых, там есть вопрос курсовой разницы, курс колеблется. Во-вторых, там комиссия от 5 до 15%.



Для того, чтобы воспользоваться советом Собчак, для начала нужно изучить все нюансы. В информационном сообщении общего характера они не всегда просматриваются, их надо изучать на месте. Причем нет никакой гарантии, что завтра ситуация не изменится.

Михаил Беляев Кандидат экономических наук