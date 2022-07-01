ПФР увеличит размер двух выплат в июле

Три ежемесячных пособия с июля россияне начнут получать в повышенном размере в связи с индексацией прожиточного минимума. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Пенсионного фонда России.

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Речь идет о выплатах полным и неполным семьям с детьми от 8 до 17 лет и беременным женщинам. Их суммы установят исходя из нового прожиточного минимума. В среднем по России выплаты на детей вырастут до 6,7-13,5 тысяч рублей, беременным женщинам — до 6,3-17,3 тысяч рублей.

В ПФР отметили, что первыми повышенные пособия получат родители, оформившие их в июне. Деньги придут им на карту в течение пяти дней после одобрения заявки.