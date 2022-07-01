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51 минуту назад

ПФР увеличит размер двух выплат в июле

Елена Прошина

Три ежемесячных пособия с июля россияне начнут получать в повышенном размере в связи с индексацией прожиточного минимума. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Пенсионного фонда России.

ПФР увеличит размер двух выплат в июле
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Речь идет о выплатах полным и неполным семьям с детьми от 8 до 17 лет и беременным женщинам. Их суммы установят исходя из нового прожиточного минимума. В среднем по России выплаты на детей вырастут до 6,7-13,5 тысяч рублей, беременным женщинам — до 6,3-17,3 тысяч рублей.

В ПФР отметили, что первыми повышенные пособия получат родители, оформившие их в июне. Деньги придут им на карту в течение пяти дней после одобрения заявки.

Ранее сообщалось, что ПФР выплатит российским семья в июле 28 тысяч в рамках нового денежного пособия на детей от 8 до 17 лет. Деньги получат только те родители, которые подадут и получат одобрение заявления в июле. Таким образом эти семьи получат единоразово выплату сразу за четыре месяца.

Личный счет,Пенсионный фонд РФ,
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