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1 час назад

В РФ решили ограничить переплату по ипотечным кредитам

Майк Габриелян

В России с 3 июля ограничат переплату по ипотечным кредитам, уже внесены соответствующие поправки в закон «О потребительском кредите (займе)». Новый документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В ЦБ отмечают, что с 3 июля полная стоимость кредита (ПСК) по ипотечным договорам не может превышать среднерыночную более чем на треть. При этом в ПСК входят как проценты по кредиту, так и остальные связанные платежи — страховка, дополнительные услуги и т.д.

Россиян предупредили о рисках при досрочном погашении кредитов

Также с 1 июля был отменен временный мораторий на ограничение ПСК по потребительским кредитам. Его ввели 25 февраля в связи с резким повышением процентных ставок.

Ранее директор высшей школы финансов РЭУ им. Плеханова Константин Ордов рассказал, как снизить платежи по ипотеке.

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