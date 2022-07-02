В РФ решили ограничить переплату по ипотечным кредитам

В России с 3 июля ограничат переплату по ипотечным кредитам, уже внесены соответствующие поправки в закон «О потребительском кредите (займе)». Новый документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В ЦБ отмечают, что с 3 июля полная стоимость кредита (ПСК) по ипотечным договорам не может превышать среднерыночную более чем на треть. При этом в ПСК входят как проценты по кредиту, так и остальные связанные платежи — страховка, дополнительные услуги и т.д.

Также с 1 июля был отменен временный мораторий на ограничение ПСК по потребительским кредитам. Его ввели 25 февраля в связи с резким повышением процентных ставок.