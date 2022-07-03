Карты UnionPay начали выдавать в магазинах электроники

После того, как были введены ограничения на использование систем Visa и Mastercard за рубежом, особой популярностью стали пользоваться пластиковые карты китайской платежной системы UnionPay. Как стало известно, не так давно их начали оформлять в розничных магазинах электроники.

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Будущим владельцам карт предлагают завести счет в банке “Солидарность” в нескольких валютах: рублях, юанях и евро. Расплачиваться средствами с заведенного счета можно будет за границей и при оплате покупок в иностранных интернет-магазинах. Для того чтобы завести карту UnionPay, гражданину необходимо будет предъявить загранпаспорт и документы, которые подтверждают выезд за границу. Это может быть билет на самолет, виза или бронь отеля.

Как пояснили в пресс-службе сети магазинов “Ноу-Хау”, в которых можно оформить карту, данная мера является временной. У счета установлен лимит по снятию: до 500 тыс. руб. или 7,5 тыс. евро. Годовое обслуживание карты будет стоить 2,5 тыс. руб. Возможность оформления карт в своих розничных точках рассматривает еще несколько предприятий.