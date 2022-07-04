Подключение к электросетям значительно подорожает

С 1 июля правительство утвердило новые ставки на технологическое присоединение (ТП) россиян к электросетям. Власти решили больше не удерживать стоимость, которая с 2009 года находилась на уровне в 550 рублей за 15 кВт присоединяемой мощности. Теперь за ТП 1 кВт жители РФ должны отдать минимум 3000 рублей. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на постановление кабмина от 30 июня.

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Согласно документу, с 1 июля 2023 года минимальная стоимость присоединения 1 кВт вырастет до 3000 рублей, а с 1 июля 2024 года — до 5000 рублей. При этом максимальная ставка не должна превышать 10 000 рублей за 1 кВт, однако региональные власти смогут устанавливать и более высокую цену после согласования с федеральным регулятором.

Члены малоимущих семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума региона, ветераны, инвалиды, многодетные семьи и ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС всё ещё могут подключиться к электросетям по льготной цене — 1000 рублей за 1 кВт. Однако плата для них всё равно увеличится в 27 раз, до 15 000 рублей за 15 кВт. Ранее за такое подключение они платили 550 рублей. Для остальных потребителей показатель вырастет минимум до 45 000 рублей в 2022 году и до 75 000 рублей в 2024 году.