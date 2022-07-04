Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+29° в 
USD 55.09EUR 57.18
Войти в почту
3 часа назад

Экономист назвал наиболее ценный в будущем финансовый актив

Алиса Селезнёва

Единственным активом, который что-то будет стоить через 5-6 лет, останется земля, и на Западе бизнесмены уже занимаются скупкой участков. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил российский экономист Михаил Хазин.

Экономист назвал наиболее ценный в будущем финансовый актив
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Фокус состоит в том, что единственным активом, который что-то будет стоить через 5-6 лет, останется земля. По этой причине в Западной Европе поднимает голову и начинает говорить старая земельная аристократия. По этой причине в рамках внутренних политических разборок в западной Европе осталось два игрока — это Лондон и Ватикан (как координатор старых земельных элит). А в США Билл Гейтс закупает землю», - заметил он.

По мнению эксперта, скоро станет понятно, что уже не нужны люди, которые «ориентированы на эмиссионную капитализацию виртуальных финансовых активов».

После начала российской спецоперации на Украине и ввода западными странами масштабных антироссийских санкций начала меняться ситуация с долгосрочными финансовыми вложениями. Так, на фоне кризиса российская валюта сначала резко упала, а потом пошла в рост.

Для того, чтобы стимулировать бизнес избавиться от долларов и евро и снизить нагрузку на финансовую систему правительство России одобрило законопроект, предоставляющий банкам возможность устанавливать отрицательные ставки на валютные вклады юридических лиц. По мнению экспертов, в текущих санкционных условиях валютные активы «становятся токсичными» и в долгосрочной перспективе «более эффективным инструментом будет покупка реальных активов».

Личный счет,Билл Гейтс,Михаил Хазин,Правительство РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители