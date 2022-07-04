Экономист назвал наиболее ценный в будущем финансовый актив

Единственным активом, который что-то будет стоить через 5-6 лет, останется земля, и на Западе бизнесмены уже занимаются скупкой участков. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил российский экономист Михаил Хазин.
«Фокус состоит в том, что единственным активом, который что-то будет стоить через 5-6 лет, останется земля. По этой причине в Западной Европе поднимает голову и начинает говорить старая земельная аристократия. По этой причине в рамках внутренних политических разборок в западной Европе осталось два игрока — это Лондон и Ватикан (как координатор старых земельных элит). А в США Билл Гейтс закупает землю», - заметил он.
По мнению эксперта, скоро станет понятно, что уже не нужны люди, которые «ориентированы на эмиссионную капитализацию виртуальных финансовых активов».
После начала российской спецоперации на Украине и ввода западными странами масштабных антироссийских санкций начала меняться ситуация с долгосрочными финансовыми вложениями. Так, на фоне кризиса российская валюта сначала резко упала, а потом пошла в рост.
Для того, чтобы стимулировать бизнес избавиться от долларов и евро и снизить нагрузку на финансовую систему правительство России одобрило законопроект, предоставляющий банкам возможность устанавливать отрицательные ставки на валютные вклады юридических лиц. По мнению экспертов, в текущих санкционных условиях валютные активы «становятся токсичными» и в долгосрочной перспективе «более эффективным инструментом будет покупка реальных активов».