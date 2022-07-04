Экономист назвал наиболее ценный в будущем финансовый актив

«Фокус состоит в том, что единственным активом, который что-то будет стоить через 5-6 лет, останется земля. По этой причине в Западной Европе поднимает голову и начинает говорить старая земельная аристократия. По этой причине в рамках внутренних политических разборок в западной Европе осталось два игрока — это Лондон и Ватикан (как координатор старых земельных элит). А в США Билл Гейтс закупает землю», - заметил он.