Названо условие выгодной покупки стажа для пенсии

Выгода от покупки стажа для выхода на пенсию будет в том случае, если необходимо докупить небольшой по продолжительности стаж, объяснила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В беседе с «Лентой.ру» она напомнила о необходимости получать белую зарплату для будущей пенсии.

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Доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России «Управление человеческими ресурсами» Людмила Иванова-Швец назвала россиянам способ законно «докупить стаж» для выхода на пенсию. Экономист рассказала, что российский закон допускает так называемую покупку половины необходимого стажа, это 7,5 года.

«Стоимость стажа составляет более 36 тысяч за один год, а для большинства людей это достаточно серьезная выплата. Вместе с тем бывают ситуации, когда для выхода на пенсию по старости и для получения пенсий для неработающих пенсионеров не хватает небольшой период трудового стажа, буквально месяцы. Это тот случай, когда стоит решиться на такую историю», — сказала Бессараб.

Депутат отметила, что страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров значительно больше социальной пенсии, и если докупать небольшой стаж, то он в течение ближайших месяце уже вернется.

«Страховая социальная пенсия составляет порядка 10 тысяч рублей, а страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров — почти 19 тысяч рублей ежемесячно. Таким образом, в течение буквально одного года приобретенный трудовой стаж возвращается. В этом случае стоит пойти на такую меру», — считает она.

Заблаговременные решения

Для россиян важно задумываться о пенсии уже после 40 лет. Пенсионный фонд дает возможность определить: сколько будет пенсия, когда выход на пенсию и так далее, заявила Бессараб.

«К сожалению, многие трудятся хоть и не в черную, но работают на условиях серой заработной платы, а это значит, что их пенсионные коэффициенты гораздо ниже, чем могли бы быть. Эти все вопросы необходимо решать заблаговременно, чтобы к моменту наступления возраста выхода на пенсию не получилось так, что пенсионных баллов даже и нет», — сказала она.

Также Бессараб напомнила, что существуют особенные периоды: служба в армии и уход за ребенком. В эти промежутки времени работодатель ничего не платит в фонд пенсионного страхования, но государство начисляет их в трудовой стаж.