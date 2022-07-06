Названо количество пользователей кредитных «СберКарт»

Число клиентов с кредитной «СберКартой» превысило пять миллионов человек. Банк запустил этот продукт 20 августа 2021 года, а уже в сентябре кредитная «СберКарта» была признана самой выгодной в стране. По оценке Frank RG, Сбер предлагает лучшие условия по кредитной карте среди аналогичных продуктов, предоставляя клиентам 120 дней беспроцентного и бесплатного обслуживания и уведомлениями.