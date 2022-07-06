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1 час назад

Названо количество пользователей кредитных «СберКарт»

Lenta.ru

Количество кредитных «СберКарт» достигло пяти миллионов

Названо количество пользователей кредитных «СберКарт»
Фото: ТАССТАСС

Число клиентов с кредитной «СберКартой» превысило пять миллионов человек. Банк запустил этот продукт 20 августа 2021 года, а уже в сентябре кредитная «СберКарта» была признана самой выгодной в стране. По оценке Frank RG, Сбер предлагает лучшие условия по кредитной карте среди аналогичных продуктов, предоставляя клиентам 120 дней беспроцентного и бесплатного обслуживания и уведомлениями.

«Кредитная СберКарта стала популярной за такой короткий период благодаря тому, что у нее просто нет аналогов: обслуживание и уведомления бесплатные навсегда, а 120 дней беспроцентного периода не просто большая цифра, а понятный принцип работы "месяц тратишь, три возвращаешь", при котором новый беспроцентный период начинается каждый месяц», — отметил директор дивизиона «Кошелек клиента» Сбербанка Игорь Ковалев.

Если клиент не уложился в беспроцентный период, кредитная «СберКарта» гарантирует самую низкую ставку в 9,8 процентов на покупки в категории «Здоровье» и онлайн-оплату в маркетплейсе «СберМегаМаркет», а также единую ставку на остальные операции, включая снятие наличных.

Личный счет,Игорь Ковалев,Сбербанк России,
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