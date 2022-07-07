Назван момент, когда доллар снова будет стоить 70 рублей

Укрепление доллара к рублю с начала недели составило более 20 процентов, сообщает «Прайм» со ссылкой на финансового аналитика BitRiver Владислава Антонова.

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По его словам, оснований для прекращения «бычьего тренда» нет, однако отметок в 70 рублей за доллар можно достичь очень быстро. Эксперт считает, что есть основания считать, что российская национальная валюта укрепится в коридоре 70-80 рублей за доллар.

«Вероятно, Минфин нашел способ, как ослабить рубль, чтобы избавиться от головной боли», — заявил Антонов.

Он напомнил, что инвесторы сократили покупки рубля после заявлений главы Минфина Антона Силуанова о том, что следует ориентироваться на курс в 70-80 рублей за доллар. В ближайшие дни власти страны должны определить методы выводы курса на оптимальный для экономики уровень. При этом ослабление не должно быть слишком сильным, чтобы Банк России не выражал недовольство быстрым подорожанием доллара и евро.

Аналитик отмечает, что если не произойдет форс-мажора, то к концу июля доллар закрепится на отметке в 70 рублей, а евро — в районе 73 рублей. При этом возможны ситуации, когда из-за ослабления евро на мировом валютном рынке обе валюты будут стоить к рублю одинаково.

Тем временем, переориентация внешней торговли России на Восток может способствовать росту спроса на дирхамы ОАЭ в РФ, считает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

По его словам, преимущество этой валюты в том, что она фактически является экспозицией на доллар США только без санкционных рисков. Курс дирхама к доллару поддерживается искусственно на протяжении многих лет, а его стабильность обеспечивается потенциалом экономики ОАЭ.

Однако востребованность дирхамов в РФ пока только формируется. Необходимо создать доступную инфраструктуру для осуществления инвестиций и получения дохода по вложениям в этой валюте.