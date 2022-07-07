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2 часа назад

ГД дала банкам право вводить отрицательные ставки по валютным вкладам юрлиц

Елена Прошина

Госдума России приняла закон, согласно которому, банкам разрешается вводить отрицательные ставки по валютным вкладам юридических лиц. Об этом говорится на сайте Думы.

Банкам дали право вводить отрицательные ставки по валютным вкладам
Фото: ТАССТАСС

Согласно закону, договор банковского вклада в иностранной валюте, заключаемого с юрлицом, может предусматривать взимание комиссии, размер которой может превышать сумму выплачиваемых по вкладу процентов.

Данное изменение направлено на снижение концентрации средств в иностранной валюте на банковских депозитах. При этом кредитные учреждения смогут сами решать, вводить такую комиссию или нет.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования, а установленные нормы распространятся на правоотношения, возникшие не только из новых, но и из уже действующих договоров валютных вкладов юрлиц.

Первый заместитель главы Минэкономразвития Илья Торосов назвал такой подход рыночным: кто-то захочет такую комиссию вести, кто-то нет, в зависимости от пожеланий. Таким образом, расширяется функционал банков, что соответствует мировой практике.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ранее заявил, что «если по-народному, речь идет об отрицательных ставках по валютным вкладам для юридических лиц».

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