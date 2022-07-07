Банкам дали право вводить отрицательные ставки по валютным вкладам

Госдума России приняла закон, согласно которому, банкам разрешается вводить отрицательные ставки по валютным вкладам юридических лиц. Об этом говорится на сайте Думы.

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Согласно закону, договор банковского вклада в иностранной валюте, заключаемого с юрлицом, может предусматривать взимание комиссии, размер которой может превышать сумму выплачиваемых по вкладу процентов.

Данное изменение направлено на снижение концентрации средств в иностранной валюте на банковских депозитах. При этом кредитные учреждения смогут сами решать, вводить такую комиссию или нет.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования, а установленные нормы распространятся на правоотношения, возникшие не только из новых, но и из уже действующих договоров валютных вкладов юрлиц.

Первый заместитель главы Минэкономразвития Илья Торосов назвал такой подход рыночным: кто-то захочет такую комиссию вести, кто-то нет, в зависимости от пожеланий. Таким образом, расширяется функционал банков, что соответствует мировой практике.