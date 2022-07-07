Во что не стоит вкладываться в 2022 году: топ-5 направлений

Опрошенные Life эксперты составили топ-5 финансовых инструментов, в которые не стоит вкладываться в 2022 году. Первое место в списке заняли вложения в недвижимость - по мнению экспертов, это может увести в минус.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Времена, когда, приобретая квартиру, человек мог быть уверен в возможности ее практически немедленной продажи с прибылью, уже прошли», - заявил эксперт компании «Аналитика онлайн» Глеб Задоя.

Видео дня

По его словам, любая недвижимость сейчас может дорожать быстрее, чем инфляция обесценивает деньги, или, наоборот, принести убыток. Задоя отметил, что в случае с покупкой квартиры для сдачи в аренду однозначно придется понести расходы.

«Ремонт, предпринимательские налоги и прочие издержки могут увести в минус», - заключил он.

На втором месте - драгоценные металлы. Аналитик «Риком-траст» Олег Абелев отметил, что рынок драгметаллов очень волатилен, а прибыль на нем можно получить только с помощью долгосрочных вложений.

В 2013-2017 годах золото дешевело примерно на 20 процентов, а с начала 2022-го его цены растет на 18,5 процента.

Третье место досталось вложениям в валюту. Главный риск вложений в доллар и евро в 2022 году - геополитическая ситуация и санкции. США и ЕС могут заморозить транзакции со своими валютами.

При этом есть риски и с вложениями в юань, ставшим популярным в РФ. Аналитик компании «Регион» Михаил Киселёв напомнил, что юань - не свободно конвертируемая валюта, она зависит не только от рынка, но и от решения китайского правительства. Власти КНР могут резко понизить курс, так как это выгоднее для вышней торговли.

Четвертое место - у криптовалют (биткоин рухнул с 40 до 20 тыс. долларов), пятое - у акций (российский рынок акций с февраля идет вниз из-за санкций).

В Центробанке ранее подсчитали, что треть россиян предпочитает хранить накопления наличными. Эксперт БКС «Мир инвестиций» Андрей Русецкий рассказывал о двух основных рисках хранения денег дома: это физическая утрата и обесценение.

Русецкий объяснил, что наличность не создает доход, если она не участвует в обороте. В странах с низкой инфляцией это не так заметно, как в России, но даже в случае с наличными долларами отрицательная доходность составляет 1,5-2 процента в год.