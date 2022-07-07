Россиянам рассказали об отдыхе в Венесуэле по цене Турции

Этим летом россияне могут отправиться на отдых в латиноамериканскую страну Венесуэлу по цене путевок в Турцию. Как это сделать, рассказал портал TourDom.

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Так, средняя стоимость тура на двоих с отправлением в июле на 12 ночей составляет примерно 200 тыс. рублей. За эти деньги турист получит перелет, проживание в четырехзвездочном отеле Sunsol Isla Caribe и питание по системе «все включено». Отдых в пятизвездочном отеле Hesperia Isla Margarita будет стоить минимум 238 тыс. рублей на двоих.

«Получается почти как Турция — самое массовое летнее направление. Но на турецких курортах большинство наших клиентов уже было, почему бы не предложить им что-то новое», — рассказали в одном из турагентов.

Перелеты по маршруту Москва — Каракас осуществляет венесуэльский авиаперевозчик Conviasa. Рейсы выполняются с частотой раз в две недели из аэропорта Внуково. Время в пути составляет примерно 20 часов.