В России неизбежно подорожает пиво

Пивовары в России столкнулись с рядом внешних вызовов, которые спровоцировали рост себестоимости продукции. Сейчас сложно сдерживать рост цен на пиво, однако стоимость напитка по-прежнему ниже инфляции. Об этом рассказал исполняющий обязанности президента AB InBev Efes (бренды Hoegaarden, Stella Artois, Velkopopovickу Kozel) Ораз Дурдыев, пишет агентство «Прайм».
Он пояснил, что рост цен непременно случится, это неизбежно. При этом Дурдыев обратил внимание на то, что пиво в последние годы всегда росло в цене примерно вдвое медленнее уровня роста инфляции.
Эксперт рассказал, что первое серьезное повышение стоимости пива случилось при закрытии портов Китая из-за пандемии COVID-19. В этом году российское производство столкнулось с новыми вызовами, среди которых — новые расходы на сырье, подорожание транспортировки и упаковки. Иностранные производители покинули российский рынок, до этого они поставляли оборудование и производили алюминиевую тару. Дурдыев подчеркнул, что стоимость стекла на рынке за год возросла на 20%, алюминия на 25%, пластика — на 50%. Он выразил уверенность, что рост цен продолжится и в значительной степени повлияет на конечную стоимость продукта.
Дурдыев добавил, что на российском рынке также отсутствует хмель, без которого аромат и вкус продукта изменится в худшую сторону. При этом он пояснил, что Россия может закупать хмель в Турции и уже сейчас пытается наладить поставки. Однако всех нужных сортов хмеля для производства российского пива в Турции нет.
Дурдыев заверил, что все производители пива стараются сдерживать повышение цен в пределах своих возможностей.