В России неизбежно подорожает пиво

Пивовары в России столкнулись с рядом внешних вызовов, которые спровоцировали рост себестоимости продукции. Сейчас сложно сдерживать рост цен на пиво, однако стоимость напитка по-прежнему ниже инфляции. Об этом рассказал исполняющий обязанности президента AB InBev Efes (бренды Hoegaarden, Stella Artois, Velkopopovickу Kozel) Ораз Дурдыев, пишет агентство «Прайм».

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Он пояснил, что рост цен непременно случится, это неизбежно. При этом Дурдыев обратил внимание на то, что пиво в последние годы всегда росло в цене примерно вдвое медленнее уровня роста инфляции.

Эксперт рассказал, что первое серьезное повышение стоимости пива случилось при закрытии портов Китая из-за пандемии COVID-19. В этом году российское производство столкнулось с новыми вызовами, среди которых — новые расходы на сырье, подорожание транспортировки и упаковки. Иностранные производители покинули российский рынок, до этого они поставляли оборудование и производили алюминиевую тару. Дурдыев подчеркнул, что стоимость стекла на рынке за год возросла на 20%, алюминия на 25%, пластика — на 50%. Он выразил уверенность, что рост цен продолжится и в значительной степени повлияет на конечную стоимость продукта.

Дурдыев добавил, что на российском рынке также отсутствует хмель, без которого аромат и вкус продукта изменится в худшую сторону. При этом он пояснил, что Россия может закупать хмель в Турции и уже сейчас пытается наладить поставки. Однако всех нужных сортов хмеля для производства российского пива в Турции нет.