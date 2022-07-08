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2 часа назад

Центробанк подсчитал потери россиян от «инвестиций» в финансовые пирамиды

Никита Бородкин

Директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях заявил, что потери россиян в финансовых пирамидах за год составляют не менее 10-12 млрд рублей. Об этом сообщает агентство «Прайм».

ЦБ подсчитал потери россиян от финансовых пирамид
Фото: flickr.comflickr.com

Лях подчеркнул, что число людей, которые теряют свои средства в пирамидах «тоже существенное».

«Но бывают крупные пирамиды, которые возникали на протяжении последних лет и в них десятки тысяч человек участвовали, это вот как Finiko, подобные им Antares и остальные», — подчеркнул глава департамента ЦБ.

Напомним, что в июне на руководителей и активных участников финансовой пирамиды Finiko завели уголовное дело о преступном сообществе. Главный офис организации располагался в Казани, а филиалы работали более чем в 70 регионах.

Создатели пирамиды предлагали россиянам сделать «инвестиции» через компанию, которые фактически Finiko не делала. При этом потенциальных участников завлекали обещаниями высокой доходности — до 5% в день. Расчеты проводились во внутренней валюте, приобретаемой в том числе и за биткойн. Пирамида обрушилась вслед за падением курса электронной монеты.

Личный счет,Валерий Лях,Банк России,
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