ЦБ подсчитал потери россиян от финансовых пирамид

Директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях заявил, что потери россиян в финансовых пирамидах за год составляют не менее 10-12 млрд рублей. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Лях подчеркнул, что число людей, которые теряют свои средства в пирамидах «тоже существенное».

«Но бывают крупные пирамиды, которые возникали на протяжении последних лет и в них десятки тысяч человек участвовали, это вот как Finiko, подобные им Antares и остальные», — подчеркнул глава департамента ЦБ.

Напомним, что в июне на руководителей и активных участников финансовой пирамиды Finiko завели уголовное дело о преступном сообществе. Главный офис организации располагался в Казани, а филиалы работали более чем в 70 регионах.