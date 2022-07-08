«То есть охотятся за теми людьми, которых они смогут трясти, извините, доить, с которых они смогут выманивать деньги до того момента, пока они вообще готовы эти деньги давать, и максимально заставлять их отдавать не только свои, но деньги, которые они берут в заем у родственников, знакомых, обращаются в кредитные организации для того, чтобы получить кредит, который снова отдать мошенникам», – сказал Ляха.