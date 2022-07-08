В Центробанке рассказали о новом механизме телефонных мошенников. Злоумышленники изменили тактику и теперь ведут охоту на людей, у которых можно максимально долго вымогать деньги. Об этом рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях, пишет «Взгляд».
По его словам, если раньше мошенники охотились за деньгами, то теперь они охотятся за «головами».
«То есть охотятся за теми людьми, которых они смогут трясти, извините, доить, с которых они смогут выманивать деньги до того момента, пока они вообще готовы эти деньги давать, и максимально заставлять их отдавать не только свои, но деньги, которые они берут в заем у родственников, знакомых, обращаются в кредитные организации для того, чтобы получить кредит, который снова отдать мошенникам», – сказал Ляха.
Он добавил, что злоумышленники ищут именно доверчивых людей, затем с помощью методов социальной инженерии максимально их «обрабатывают», чтобы получить деньги любым путем.
Ранее ЦБ опубликовал данные за 2021 год, согласно которым количество операций по переводу денежных средств без согласия клиента выросло на 33,8% – до 1,035 млн операций. При этом на социальную инженерию пришлось 49,4% таких переводов.