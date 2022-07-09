Россиян захотели освободить от комиссии за переводы самому себе

Переводы физических лиц между собственным счетами в разных банках могут сделать бесплатными, пока они не превышают ежемесячный лимит в 1,4 млн рублей. Такой проект с поправками к закону «О банках и банковской деятельности» предоставили в Государственную думу вечером 8 июля. Авторы инициативы считают, что в случае принятия изменений банки не смогут препятствовать свободному перемещению денег россиян.

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«Законопроектом предлагается установить обязанность кредитных организаций без взимания комиссионного вознаграждения осуществлять по поручению физического лица перевод денежных средств в размере до 1,4 млн рублей ежемесячно между счетами (вкладами) одного физического лица в разных кредитных организациях, в том числе с использованием системы быстрых платежей и финансовых платформ», — указали авторы инициативы в пояснительной записке.

Они добавили, что россиян нужно также защитить от навязывания банками продуктов и услуг. Как отметили политики, клиенты банка обращаются в организацию за кредитом, увидев в рекламе определённые условия, а дать заём им соглашаются только при выполнении дополнительных требований. Также нередки случаи, когда процентная ставка вклада отличается в зависимости от того, принёс клиент новые деньги в банк или перевёл их с уже имевшегося счёта.

Поэтому авторы инициативы также хотят запретить дифференциацию процентной ставки вклада в зависимости от способа внесения средств и обеспечить россиян правом отказываться от дополнительных услуг и соглашений с банками.