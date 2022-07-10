Дума рассмотрит закон о возвращении прежнего пенсионного возраста

Депутаты фракции "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП) вновь внесут в Госдуму законопроект о снижении возраста выхода на пенсию для мужчин до 60 лет, для женщин - до 55 лет. Об этом заявил в воскресенье журналистам лидер справороссов Сергей Миронов в кулуарах съезда партийной организации "Молодежь Справедливой России".

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"Мы вернемся к тем инициативам, которые были отклонены [Госдумой] <…> это и обязательное возвращение пенсионного возраста, индексация пенсий рабочим пенсионерам", - сказал он, отвечая на вопросах о законопроектах, которые фракция планирует внести в палату в ближайшее время.

Кроме того, Миронов сообщил, что справороссы также планируют внести в Думу законопроект, которым предлагается установить подоходный налог в 18% для тех, чей доход в год составляет более 50 млн рублей.