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22 минуты назад

СРЗП вновь внесет в Думу законопроект о возвращении прежнего пенсионного возраста

ТАССиещё 3

Депутаты фракции "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП) вновь внесут в Госдуму законопроект о снижении возраста выхода на пенсию для мужчин до 60 лет, для женщин - до 55 лет. Об этом заявил в воскресенье журналистам лидер справороссов Сергей Миронов в кулуарах съезда партийной организации "Молодежь Справедливой России".

Дума рассмотрит закон о возвращении прежнего пенсионного возраста
Фото: ТАССТАСС

"Мы вернемся к тем инициативам, которые были отклонены [Госдумой] <…> это и обязательное возвращение пенсионного возраста, индексация пенсий рабочим пенсионерам", - сказал он, отвечая на вопросах о законопроектах, которые фракция планирует внести в палату в ближайшее время.

Кроме того, Миронов сообщил, что справороссы также планируют внести в Думу законопроект, которым предлагается установить подоходный налог в 18% для тех, чей доход в год составляет более 50 млн рублей.

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В 2018 году был принят закон об изменении пенсионной системы в РФ, согласно которому пенсионный возраст был увеличен на пять лет: с 60 до 65 лет - для мужчин, с 55 до 60 лет - для женщин. Постепенное повышение пенсионного возраста началось в 2019 году. Переходный период продлится до 2028 года.

Личный счет,Сергей Миронов,Справедливая Россия,Госдума,
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