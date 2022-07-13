ПФР назвал группы россиян с возможностью «докупить стаж»

У работавших за границей, а также самозанятых россиян есть возможность «докупить стаж». Такие группы граждан агентству «Прайм» назвали в отделении ПФР по Москве и Московской области.

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Там напомнили, что, согласно правилам пенсионного страхования, взносы на пенсию формируют работодатели. Но есть случаи, когда граждане сами делают взносы.

Как объяснили в фонде, минимальный размер страховых взносов определяется как произведение минимального размера оплаты труда (МРОТ), установленного в начале финансового года, и тарифа страховых взносов, увеличенное в 12 раз. При этом максимальный размер страховых взносов не может превышать произведение восьми МРОТ и тарифа страховых взносов, увеличенное в 12 раз.