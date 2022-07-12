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1 час назад

Россияне теряют интерес к доллару и евро

Мария Иванова

В мае-июне интерес россиян к иностранным валютам упал на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишут «Известия».

Россияне потеряли интерес к доллару и евро
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, на маркетплейсе «Сравни» трафик страницы с курсом доллара снизился на 48%, а евро — на 17%. Причиной стало рекордное ослабление валют в последние месяцы. Кроме того, настораживает небезопасность их сбережения или инвестиций в них на фоне антироссийских санкций. Кроме того, сдерживают затруднения использования валют как средства платежа.

«На рынке в мае-июне 2022 года продолжилось смещение интереса физлиц с доллара и евро в сторону других валют. В итоге доля пары USD/RUB в объеме торгов в июне составила 54% против 64% в марте, а EUR/RUB осталась на уровне 26%, как и в первые два месяца весны. За это время существенно выросла доля торгов пары юань и рубль: с 3% в марте до 8% сейчас», - рассказали на Мосбирже.

По мнению директора офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Евгения Кошелева, интерес к доллару и евро продолжит падать. По его словам, этого стоит ожидать по мере развития региональных платежных систем. Кроме того, эксперты полагают, что будут уменьшаться и доли активов в долларах и евро в портфелях инвесторов.

В качестве альтернативных вариантов для сбережений эксперты называют гонконгский доллар и простое размещение валюты на депозитных счетах в банках.

«Диверсифицировать сбережения и накопления нужно, но следует быть крайне аккуратным. Если раньше считалось нормой держать более 50% в иностранной валюте, сейчас — до 20–40%», — считает Кошелев.

По мнению экспертов, во втором полугодии возможно умеренное ослабление рубля. В ближайшие полгода курс может вернуться к уровню 70–80 руб. за доллар.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что доллар и евро стали токсичны для России, поэтому интервенций в этих валютах не будет.

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