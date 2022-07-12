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1 час назад

Россияне стали реже ходить в кафе и рестораны

Секрет Фирмы

Согласно опросу, проведённому банком «Хоум кредит», почти половина (49%) россиян стала реже посещать рестораны и кафе. Средняя сумма за одно посещение общепита составила 1035 рублей. Выше всего она оказалась в Санкт-Петербурге — 1250 рублей. Всегда чаевые оставляют только 19% клиентов, 36% — иногда, 44% респондентов не платят больше, чем указано в счёте. Средняя доля чаевых от размера чека составила 4,8%.

Россияне стали реже ходить в кафе и рестораны
Фото: UnsplashUnsplash

Судя по данным опроса, в среднем россияне посещают заведения общественного питания шесть раз в месяц.

«За последние три месяца 49% респондентов стали посещать их реже, 9% — чаще, а у 41% частота посещений за три месяца не изменилась», — рассказали в «Хоум кредите».

Большинство россиян (64%) ходят в кафе и рестораны для повседневного приёма пищи, 38% проводят в них праздники или торжества, 22% посещают общепит во время романтического свидания. Для деловых встреч рестораны используются только 16% респондентов.

Наиболее популярными заведениями общепита у россиян стали точки быстрого питания (40%), рестораны или кафе (13%) и кофейни (12%), причём у женщин они пользуются гораздо большей популярностью, чем у мужчин (16% против 6%). Также россияне ходят в столовые (11%), уличные кафе (8%) и кафе-кулинарии (5%). Популярны и бары — в них делают заказы 4% респондентов (мужчины — 6%, женщины — 2%).

В материалах опроса говорится, что типичный россиянин не любит ходить в заведения общепита в одиночку — таких оказалось лишь 22%.

В опросе приняли участие 1000 совершеннолетних россиян — 450 женщин и 550 мужчин.

Ранее певица и телеведущая Ольга Бузова раскрыла сумму, которую тратит на рестораны. Он призналась, что в среднем оставляет в заведениях до 150 000 рублей в месяц. При этом, по её словам, во многих ресторанах ей либо делают «комплименты» от заведения и не приносят счёт, либо предлагают большую скидку.

Личный счет,Ольга Бузова,ХКФ Банк,
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