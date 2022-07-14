Россияне скупили валюту на рекордную сумму

По данным Центробанка России, с апреля по июнь россияне купили рекордное количество валюты на бирже. Общая сумма покупки составила 400 млрд рублей. Об этом пишут «Известия».
Как отмечают в ЦБ, это рекордное значение за последние три года. За эти три месяца был устойчивый чистый приток валюты на внутренний рынок, что способствовало образованию избыточной валютной ликвидности. В результате системно значимые банки фактически стали единственными продавцами валюты на внутреннем рынке. За этот период банки продали на бирже долларов и евро на сумму 2 трлн рублей.
За счет притока валюты укреплялся рубль: его курс вырос на 38,2% к доллару и на 36,5% к евро. По мнению экспертов, валюту россияне покупают в основном, для зарубежных поездок и как диверсификацию накоплений, для так называемой подушки безопасности. В последнем случае, деньги покупаются на бирже и никуда выводятся. В этом случае граждане надеются на ослабление рубля.
«Скорее всего, эти надежды оправдаются. Европа собирается отказываться от нефти и газа из России. Германия откажется в конце года на 100% от российской нефти. Просматриваются замедление мировой экономики в 2023 году и падение спроса на нефть и газ. Надежды оправдаются, но не так быстро, как хотят спекулянты. Наш прогноз: к концу года 75 рублей за доллар мы увидим», — рассказал руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «ИВА Партнерс» Андрей Верников.
Ажиотажный спрос на валюту наблюдался в марте, апреле и мае. В настоящий момент на фоне устойчивого укрепления рубля объем операций стабилизируется. Люди покупают валюту в основном для текущих расходов, например, для отпуска. Снижается интерес к валюте как к форме сбережения.
«Валюту скупают. А что с ней делать дальше — непонятно, и объяснить толком не могут, для чего приобретают ее. И физлица, и бизнес хотят отмены ограничений. Но, на наш взгляд, ограничений будет больше, и они будут жестче», — отметила замдиректора Банковского института развития Юлия Макаренко.
По ее словам, западные санкции продлятся еще как минимум лет десять. За это время валюты любых стран могут претерпеть любые изменения. Поэтому нет смысла покупать валюту стран, где инфляция не уступает российской.