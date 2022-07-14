Россияне скупили валюту на рекордную сумму

По данным Центробанка России, с апреля по июнь россияне купили рекордное количество валюты на бирже. Общая сумма покупки составила 400 млрд рублей. Об этом пишут «Известия».

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Как отмечают в ЦБ, это рекордное значение за последние три года. За эти три месяца был устойчивый чистый приток валюты на внутренний рынок, что способствовало образованию избыточной валютной ликвидности. В результате системно значимые банки фактически стали единственными продавцами валюты на внутреннем рынке. За этот период банки продали на бирже долларов и евро на сумму 2 трлн рублей.

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За счет притока валюты укреплялся рубль: его курс вырос на 38,2% к доллару и на 36,5% к евро. По мнению экспертов, валюту россияне покупают в основном, для зарубежных поездок и как диверсификацию накоплений, для так называемой подушки безопасности. В последнем случае, деньги покупаются на бирже и никуда выводятся. В этом случае граждане надеются на ослабление рубля.

«Скорее всего, эти надежды оправдаются. Европа собирается отказываться от нефти и газа из России. Германия откажется в конце года на 100% от российской нефти. Просматриваются замедление мировой экономики в 2023 году и падение спроса на нефть и газ. Надежды оправдаются, но не так быстро, как хотят спекулянты. Наш прогноз: к концу года 75 рублей за доллар мы увидим», — рассказал руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «ИВА Партнерс» Андрей Верников.

Ажиотажный спрос на валюту наблюдался в марте, апреле и мае. В настоящий момент на фоне устойчивого укрепления рубля объем операций стабилизируется. Люди покупают валюту в основном для текущих расходов, например, для отпуска. Снижается интерес к валюте как к форме сбережения.

«Валюту скупают. А что с ней делать дальше — непонятно, и объяснить толком не могут, для чего приобретают ее. И физлица, и бизнес хотят отмены ограничений. Но, на наш взгляд, ограничений будет больше, и они будут жестче», — отметила замдиректора Банковского института развития Юлия Макаренко.