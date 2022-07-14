Центробанк предупредил россиян, имеющих вклады

В российских банках продолжается снижение процентных ставок. Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам первой декаде июля упала до 7,65%. Об этом со ссылкой на данные Банка России сообщает ТАСС.

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Таким образом, ставки на новые вклады постепенно снижаются. Еще при июньском значении в 7,72% произошел откат к началу 2022 года, когда с такими процентами открывали одни из самых прибыльных вкладов в январе. Это говорит о том, что россияне, которые захотят сделать новый вклад, получат уже меньшую прибыль, отмечает «Комсомольская правда».