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1 час назад

Потеряют проценты: Центробанк предупредил россиян, имеющих вклады

Мария Иванова

В российских банках продолжается снижение процентных ставок. Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам первой декаде июля упала до 7,65%. Об этом со ссылкой на данные Банка России сообщает ТАСС.

Центробанк предупредил россиян, имеющих вклады
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Регулятор, проанализировав данные о вкладах в крупнейших банках страны, в число которых входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, банк «ФК Открытие», Райффайзенбанк, «Тинькофф банк», Промсвязьбанк и Совкомбанк, сообщил о том, что средняя ставка во второй декаде июня составляла 8,14%, в третьей декаде - 7,72%, а в начале июля уже 7,65%.

Таким образом, ставки на новые вклады постепенно снижаются. Еще при июньском значении в 7,72% произошел откат к началу 2022 года, когда с такими процентами открывали одни из самых прибыльных вкладов в январе. Это говорит о том, что россияне, которые захотят сделать новый вклад, получат уже меньшую прибыль, отмечает «Комсомольская правда».

28 февраля на фоне российской спецоперации на Украине и введения западных санкций совет директоров Банка России принял решение поднять ключевую ставку с 9,5% до 20% годовых. Регулятор объяснил этот шаг изменениями внешних условий для российской экономики. Вслед за ключевой ставкой резко выросли и ставки по вкладам. Однако уже к июню Центробанк постепенно понизил ключевую ставку до 9,5% годовых.

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