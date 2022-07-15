Экономист заявил об изменившихся инвестиционных интересах россиян

Вице-президент «Опоры России» Павел Сигал заявил о смене инвестиционных интересов россиян. Частные вкладчики устремились на рынок жилой недвижимости, отметил он. Крупные игроки на рынке инвестиций в большей степени сконцентрировались на рынке коммерческой недвижимости. Об этом специалист рассказал в беседе с «Лентой.ру».

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«В первом полугодии 2022 мы наблюдаем очевидный тренд на популяризацию внутренних инвестиций и трансформацию инвестиционного интереса в целом», — заявил Сигал.

Он объяснил, что к изменениям привела политическая обстановка. Частные инвесторы устремились на рынок жилой недвижимости, а крупные игроки на рынке инвестиций сконцентрировали внимание на коммерческих объектах.

«Последние месяцы дали возможность отечественным инвесторам выгодно приобрести активы уходящих игроков, усиливая этим внутренний рынок и, в конечном итоге, экономику в целом», — подчеркнул экономист.