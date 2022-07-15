Россиян предупредили о мошенничестве на фоне распродажи IKEA

Мошенники воспользовались распродажей IKEA, которая была анонсирована, но из-за технических сбоев практически не состоялась. Аферисты разработали новый сценарий популярной схемы «Мамонт», сообщили «Известия» со ссылкой на Group-IB. Специалисты обнаружили два десятка фейковых сайтов IKEA, которые были активированы после объявления о распродаже.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Жертв, которых мошенники ещё называют «мамонтами», ищут на популярных досках объявлений, в соцсетях и Telegram-каналах.

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Что за «Мамонт»

Первое массовое использование в России мошеннической схемы «Мамонт» (Fake Courier) зафиксировали три года назад, а пик распространения пришёлся на период пандемии.

Сначала кибермошенники пользовались простой схемой — создавали фейковое объявление на одной из популярных досок объявлений и убеждали людей совершить покупку. Затем отправляли ссылку на оплату, полностью копирующую оригинал, после чего жертва теряла деньги.

Шло время, и мошенническая схема претерпела изменения, потому что владельцы площадок создали электронную систему безопасности онлайн-покупок. Поэтому мошенники начали уводить потенциальных жертв в мессенджеры.

«Мамонт» в IKEA

В июле схема пополнилась новым сценарием — всё из-за IKEA, которая перед уходом из России решила устроить распродажу, рассказал «Известиям» руководитель Центра реагирования на инциденты Group-IB (CERT-GIB 24/7) Александр Калинин. Всего специалисты CERT-GIB обнаружили два десятка фишинговых сайтов, большинство из которых созданы за последние три месяца и стали работать после объявления о распродаже.

Есть два примера действия мошенников. В первом случае жертвы находят фейковый сайт через объявления на сайте-агрегаторе. Во втором случае они получают личное сообщение в популярной соцсети с предложением перейти в Telegram-чат, чтобы заказать товар напрямую у «сотрудника» магазина.

В Group-IB считают, что ущерб может быть значительным — более десятков тысяч рублей. «Более того, жертву могут обмануть дважды — ещё и при попытке оформления возврата», — добавил Калинин.

Опрошенные «Известиями» эксперты также отметили рост активности мошенников в связи с неудавшейся распродажей IKEA. Причём во многом этому способствовало то, каким образом была организована акция, считает руководитель платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева.

«Событие вызвало значительный ажиотаж и привлекло огромное количество людей, а технические неполадки на официальном ресурсе лишь разогрели интерес потенциальных покупателей и вынудили их искать необходимые товары на других площадках», — отметил руководитель отдела анализа цифровых угроз Infosecurity a Softline Company Александр Вураско.

Как себя защитить

Эксперты уверены, что от попадания к злоумышленникам можно уберечься.

«Любые покупки мест в очередях, официальных товаров с рук или через неофициальные сайты могут быть мошенническими и потенциально опасными. Если с вас спрашивают предоплату, это может быть сигналом о мошенничестве», — предупредил руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Егор Кривошея.

Также эксперты посоветовали общаться с продавцом или покупателем только в чатах сервиса. «Алгоритм внутри чата распознаёт небезопасные действия и предупреждает об этом — например, если вам пытаются отправить спам или фишинговую ссылку, он не даст это сделать», — пояснили в «Авито».

Также эксперты советуют проверять информацию, внимательно смотреть, на каком именно сайте вы совершаете покупку, и не доверять людям, предлагающим максимально выгодные предложения в мессенджерах и соцсетях.

Как IKEA проводила распродажу

IKEA объявила о полном прекращении работы в России 15 июня. Официальной причиной ухода в компании назвали «осложнившиеся условия работы в стране и проблемы с логистикой». Компания продаст заводы, закроет офисы и сократит 15 000 человек.

Перед закрытием ретейлер объявил о прощальной распродаже. Сначала к ней допустили только сотрудников: им предложили скидку 15% для всех товаров и дополнительный дисконт 50–60% на уценённые вещи. Онлайн-распродажа для остальных россиян изначально должна была состояться 5 июля, но в связи со сбоем из-за технических проблем её перенесли. Распродажа также не состоялась и в другие анонсированные компанией даты — 6, 7 и 11 июля.

12 июня IKEA запустила электронную очередь на прощальную онлайн-распродажу. В компании предупредили, что время ожидания в очереди может занять от нескольких минут до часа и более. 14 июля магазин сообщил, что приостановил оформление и доставку товаров из онлайн-магазина в Москве и Санкт-Петербурге.

Сейчас сайт IKEA выдаёт информацию о том, что покупатель находится «в автоматической очереди на странице ожидания».