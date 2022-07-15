Испанский банк заблокировал переводы пенсий из России

Крупнейший банк Испании CaixaBank перестал проводить переводы пенсий из России. Это связано в антироссийскими санкциями. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на газету País.
Как уточняется, в материале, такая мера коснулась и выплат, предназначенных для «детей войны», которые были эвакуированы из СССР во времена Гражданской войны в Испании.
«Эти переводы осуществляются российским государственным органом, такие операции официально запрещены в виду санкций», — заявили в CaixaBank.
Теперь кредитным организациям запрещено принимать пенсионные переводы из России. В общей сложности меры затронули около пятидесяти человек.
«Россия выплачивает мне пенсию в размере около 550 евро в три месяца, и, как и другим детям войны, испанская система социального обеспечения доплачивает до минимальной пенсии (689 евро в месяц)», — рассказала Онорина Фернандес, уехавшая из Испании в 1937 году и прожившая в СССР до 1991 года.
Некоторые подавали жалобы в банк, однако их не приняли. Есть и те, кто планирует обратиться в суд с этим вопросом. При этом отмечается, что другие крупные банки, в частности BBVA и Santander, продолжают проводить пенсионные переводы из России.