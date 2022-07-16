Россиянам рассказали, как увеличить пенсию на 4,5 тыс. рублей

Пенсионный эксперт Анастасия Киреева в интервью агентству PRIMPRESS рассказала, что с помощью справки, подтверждающей «выпавший» трудовой стаж, можно увеличить пенсию на сумму до 4,5 тыс. рублей.

Анастасия Киреева подчеркнула, что для увеличения пенсии необходимы подтверждающие неучтенные периоды стажа документы.

Аналитик отметила, что российские пенсионеры нередко жалуются на то, что в соответствующих структурах им учли не все периоды трудовой деятельности. В особенности, часто «пропускают» те, которые пришлись на конец 80-х - начало 90-х годов.

Киреева сообщила, что записи кадровой службы в трудовой книжке недостаточно для учета стажа и увеличения пенсии. Она уточнила, что в ведомство следует представить справку, которая позволит подтвердить данные кадровиков.

По ее словам, в ее практике бывали случаи увеличения пенсии после перерасчета на приличную сумму, вплоть до 4,5 тыс. рублей.