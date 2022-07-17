Россиян предупредили о ценах на авиабилеты

Цены на авиабилеты на внутренние и зарубежные рейсы в ближайшее время будут только расти. Так считает профессор кафедры мировой экономики Государственного университета управления Евгений Смирнов. Его цитирует «Прайм».

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«Следует ожидать, что тарифы авиакомпаний на пассажирские перевозки будут расти», - сказал он.

По его словам, «авиационный сектор испытывает период беспрецедентной изоляции». Для российских авиакомпаний закрыто небо некоторых стран, а производителям ЕС и США запрещено продавать авиалайнеры, запчасти и оказывать техническую поддержку.

Помимо этого сохраняется невысокая рентабельность авиабизнеса. Это обусловлено отраслевыми ограничениями и издержками.

По мнению эксперта, в нынешнем году ожидается незначительное сокращение объемов пассажирских перевозок. В 2023 году, по мере роста спроса на пассажирские перевозки, цены также будут расти.

Влияние субсидирования внутренних авиаперевозок будет иметь ограниченное воздействие на рынок и динамику цен.

Что касается полетов за рубеж, то россияне начали использовать несколько транзитных хабов (например, Стамбул). Это вызвало ажиотажный спрос на перевозки через данные направления и рост стоимости. В дальнейшем цены будут зависеть от политики компаний-транзитеров.