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30 минут назад

Россиян предупредили о ценах на авиабилеты

Майк Габриелян

Цены на авиабилеты на внутренние и зарубежные рейсы в ближайшее время будут только расти. Так считает профессор кафедры мировой экономики Государственного университета управления Евгений Смирнов. Его цитирует «Прайм».

Россиян предупредили о ценах на авиабилеты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Следует ожидать, что тарифы авиакомпаний на пассажирские перевозки будут расти», - сказал он.

По его словам, «авиационный сектор испытывает период беспрецедентной изоляции». Для российских авиакомпаний закрыто небо некоторых стран, а производителям ЕС и США запрещено продавать авиалайнеры, запчасти и оказывать техническую поддержку.

Помимо этого сохраняется невысокая рентабельность авиабизнеса. Это обусловлено отраслевыми ограничениями и издержками.

По мнению эксперта, в нынешнем году ожидается незначительное сокращение объемов пассажирских перевозок. В 2023 году, по мере роста спроса на пассажирские перевозки, цены также будут расти.

Влияние субсидирования внутренних авиаперевозок будет иметь ограниченное воздействие на рынок и динамику цен.

Что касается полетов за рубеж, то россияне начали использовать несколько транзитных хабов (например, Стамбул). Это вызвало ажиотажный спрос на перевозки через данные направления и рост стоимости. В дальнейшем цены будут зависеть от политики компаний-транзитеров.

Ранее стало известно, когда пассажирский самолет Ил-114-300 с российским двигателем получит типовой сертификат.

Личный счет,Евгений Смирнов,ЕС,
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