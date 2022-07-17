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53 минуты назад

Сбербанк начал рефинансирование ипотеки, оформленной весной по высоким ставкам

Газета.Ru

Сбербанк с 15 июля запустил рефинансирование ипотечных кредитов, оформленных клиентами весной текущего года по высоким ставкам, сообщил глава кредитной организации Герман Греф. Его слова приводит РИА «Новости».

Сбербанк начал рефинансирование ипотеки, оформленной весной по высоким ставкам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В июне Сбербанк анонсировал запуск программы, в рамках которой клиенты смогут снизить ставку по ипотеке, взятой весной по ставке от 13,9%. Ставка будет снижена до уровня ставки по программе рефинансирования ипотеки плюс 1 процентный пункт.

«Сейчас можно снизить ставку по действующей ипотеке - до 11,5% либо до 12,5% в зависимости от условий страхования жизни по ипотеке», — заявил Греф.

Он подчеркнул, что воспользоваться предложением можно только до 15 октября текущего года и только один раз.

Ранее Сбер выпустил масштабное обновление мобильного приложения СберБанк Онлайн для пользователей на платформе Android. В компании заявили, что интерфейс стал более удобным и функциональным, а главный акцент нововведения сделан на накопления.

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