В августе увеличат пенсии сразу нескольким категориям пенсионеров

В августе будут увеличены пенсии сразу нескольким категориям работающих и неработающих пенсионеров. Об этом сообщает «МК» со ссылкой на экспертов.

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В августе произойдет регулярный перерасчет страховых выплат по старости.

Ежегодно 1 августа пенсии повышают тем пенсионерам, которые работали на протяжении предшествующего перерасчету года. За один рабочий год пенсионерам сегодня начисляют максимум 3 пенсионных балла. Сумма доплаты, на которую будут повышены пенсии, зависит от стоимости такого балла в текущем году. В 2022 цена одного такого балла (индивидуального пенсионного коэффициента) составляет 104,69 руб. Следовательно, с 1 августа выплаты работающим пенсионерам будут увеличены максимум на 314,07 рублей.

По подсчетам профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова, на повышение могут рассчитывать 7,3 млн граждан России.

Также в августе рассчитывать на прибавку смогут пенсионеры, которые уволились с работы в минувшем апреле. Им выплатят пенсию с учетом пропущенных индексаций, а также сделают доплату за несколько месяцев ожидания перерасчета: за май, июнь и июль. Пенсионному фонду требуется три месяца, чтобы осуществить перерасчет с момента увольнения пенсионера.

Повышение пенсий с 1 августа 2022 года ждет и неработающих пенсионеров. Сразу на 7200 рублей увеличатся пенсионные выплаты тех россиян, которым в июле 2022 года исполнилось 80 лет или которые стали инвалидами первой группы. Повышение фиксированной выплаты коснется лишь тех, кто получает страховую пенсию по старости.

Все выплаты в августе увеличат автоматически – никому из пожилых россиян не придется писать для этого заявления или обращаться в свои отделения ПФР