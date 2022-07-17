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56 минут назад

В августе будут увеличены пенсии сразу нескольким категориям работающих и неработающих пенсионеров

Майк Габриелян

В августе будут увеличены пенсии сразу нескольким категориям работающих и неработающих пенсионеров. Об этом сообщает «МК» со ссылкой на экспертов.

В августе увеличат пенсии сразу нескольким категориям пенсионеров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В августе произойдет регулярный перерасчет страховых выплат по старости.

Ежегодно 1 августа пенсии повышают тем пенсионерам, которые работали на протяжении предшествующего перерасчету года. За один рабочий год пенсионерам сегодня начисляют максимум 3 пенсионных балла. Сумма доплаты, на которую будут повышены пенсии, зависит от стоимости такого балла в текущем году. В 2022 цена одного такого балла (индивидуального пенсионного коэффициента) составляет 104,69 руб. Следовательно, с 1 августа выплаты работающим пенсионерам будут увеличены максимум на 314,07 рублей.

По подсчетам профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова, на повышение могут рассчитывать 7,3 млн граждан России.

Работающим пенсионерам объяснили, как получить индексацию

Также в августе рассчитывать на прибавку смогут пенсионеры, которые уволились с работы в минувшем апреле. Им выплатят пенсию с учетом пропущенных индексаций, а также сделают доплату за несколько месяцев ожидания перерасчета: за май, июнь и июль. Пенсионному фонду требуется три месяца, чтобы осуществить перерасчет с момента увольнения пенсионера.

Повышение пенсий с 1 августа 2022 года ждет и неработающих пенсионеров. Сразу на 7200 рублей увеличатся пенсионные выплаты тех россиян, которым в июле 2022 года исполнилось 80 лет или которые стали инвалидами первой группы. Повышение фиксированной выплаты коснется лишь тех, кто получает страховую пенсию по старости.

Все выплаты в августе увеличат автоматически – никому из пожилых россиян не придется писать для этого заявления или обращаться в свои отделения ПФР

Ранее депутат Делягин рассказал, как власти могут вернуть прежний пенсионный возраст.

Личный счет,Александр Сафонов,Финансовый университет,Пенсионный фонд РФ,
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