Миллионам российских пенсионеров сообщили важную новость

С 1 августа 2022 года власти проиндексируют пенсии работающим и неработающим пенсионерам. Об этом во вторник, 19 июля, пишут «Известия» со ссылкой на Пенсионный фонд России (ПФР).

Фото: РИА Новости РИА Новости

По данным издания, работающие пенсионеры, которые получают дополнительные баллы за страховые отчисления, будут получать на 314,07 рубля больше. Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, или инвалиды первой группы смогут рассчитывать на прибавку к страховой пенсии. Изменения затронут 7,3 миллиона российских пенсионеров, кроме тех, кто получает социальную и государственную пенсию — для них действуют фиксированные выплаты. Кроме того, будут проиндексированы военные пенсии.

Видео дня

Как пояснила партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева, индексация производится работающим пенсионерам, имеющим на своем счету неучтенные пенсионные баллы. Это значит, что тем, кто закончил трудовую деятельность в прошлом году, пенсию проиндексируют, а тем, кто раньше, — уже нет. Сам размер прибавки не фиксирован в законе, а зависит от числа баллов и срока выхода на пенсию. Но есть и верхняя планка, ограничивающая прибавку — доначислят не более трех пенсионных баллов, уточнила она.

Перерасчет пенсий военным пенсионерам сделают наряду с неработающими, продолжила Косарева. Кроме прочего, до 1 октября 2022 года будет дополнительная надбавка пенсионерам — бывшим служащим ОВД, в размере 19,5 процента. А с 1 октября 2022 года — для ветеранов Великой Отечественной войны и членов их семей — на 15,5 процента. С 1 октября текущее денежное пособие для военных в отставке вырастет на четыре процента. Кроме того, теперь по достижении 80 лет страховая часть удваивается, до 12 802 рублей, и эту сумму можно предпочесть другой модели начисления. Таким образом индексация выплат военным пенсионерам обгонит прогнозируемую инфляцию, констатировала Косарева.

Индексация будет автоматической, никаких заявлений пенсионерам подавать не нужно. Для получения надбавок и индексаций пожилым людям больше не придется тратить силы на поход в Пенсионный фонд и подготовку заявления, резюмировала аналитик.