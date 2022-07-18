Доллары и евро целесообразно положить на депозит или обменять на юани, чтобы не потерять валюту в условиях санкций. Об этом заявил агентству «Прайм» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов.
По его словам, хранить на счетах валюту психологически сложно из-за риска в любой момент столкнуться с блокировкой средств в рамках санкций.
«Самый «классический» вариант — это положить валюту на банковский депозит. Еще один вариант — инвестировать эти средства в активы, номинированные в валюте, но стоит помнить, что сейчас европейский фондовый рынок падает и падение может продолжиться. Также евро можно обменять на другие валюты: доллары, юани или рубли», — указал Емельянов.
При этом специалист указал на то, что в настоящее время вклады в евро принимают не все кредитные организации.
Ранее председатель Совета безопасности Дмитрий Медведев также рекомендовал гражданам хранить сбережения в российской валюте в связи с евро и доллара. Напомним, что 12 июля курсы этих валют сравнялись на Московской бирже на отметке 59,3 рубля, и в один момент доллар был дороже европейской валюты. Такая картина наблюдалась впервые за 20 лет.