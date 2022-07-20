Эксперт рассказал о пенсионных выплатах самозанятым

Самозанятые россияне, которые находятся на пенсии, приравниваются к неработающим, и их статус никак не отражается на выплатах и льготах, сказал газете ВЗГЛЯД независимый финансовый советник, экономист Сергей Кикевич, комментируя сообщение о том, что с 1 августа у ряда российских пенсионеров вырастут пенсии.

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С 1 августа в России произойдет обязательная ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров, передает «Российская газета». При этом отмечается, что речь идет о регулярном перерасчете страховых выплат по старости для трудоустроенных пенсионеров.

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«Самозанятые россияне не приравнены к работающим, потому что они не делают отчислений в Пенсионный фонд, как это делает, например, индивидуальный предприниматель или работающий по найму», – говорит Кикевич.

Более того, он подчеркивает, что речь не идет о повышении пенсий работающим россиянам. Другое дело, если у работающего пенсионера накапливались пенсионные баллы (индивидуальный пенсионный коэффициент), у него автоматически будет увеличиваться пенсия. Стоимость балла и размер фиксированной выплаты по состоянию на 2016 год заморожены и не индексируются. Однако если количество баллов у пенсионера увеличилось, то и пенсия станет выше. Эксперт предупреждает, что в год можно получить не более трех баллов. Но это только в том случае, если человек участвовал в социальных выплатах, что к самозанятым никак не относится.

«Если вы вышли на пенсию и продолжаете работать как самозанятый, то вы не считаетесь работающим пенсионером. У вас не увеличивается количество пенсионных баллов, если вы добровольно не делаете отчисления, у вас все остается так, как было на момент выхода на пенсию», – рассказывает собеседник.

Самозанятые граждане на пенсии, по его словам, полностью приравниваются к неработающим, получают пенсию в таком же объеме, как и неработающие, а также им тоже доступны льготы для пенсионеров. При этом специалист отмечает, что если человек всю жизнь был самозанятым, а таких пенсионеров пока нет, но вполне могут быть в будущем, то такой россиянин не может рассчитывать на трудовую пенсию. Ему будет положена в таком случае лишь социальная по старости.