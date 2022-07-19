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15 минут назад

Россияне получат прибавку к пенсии

Мария Иванова

С 1 августа будут проиндексированы пенсии работающим пенсионерам, у которых есть на счету неучтенные пенсионные баллы, а также еще ряду категорий пожилых россиян. Об этом пишут «Известия».

Помимо работающих пенсионеров, на прибавку к пенсии могут рассчитывать россияне, которым исполнилось 80 лет и инвалиды первой группы. Также вырастут выплаты у военных пенсионеров.

При этом индексация не затронет тех, кто получает социальную и государственную пенсию. Для них действуют фиксированные выплаты. Индексация будет автоматической, никаких заявлений пенсионерам подавать не нужно.

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Партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева уточнила, что в случае работающих пенсионеров индексация затронет тех, кто закончил трудовую деятельность в прошлом году.

«При этом сам размер прибавки не фиксирован в законе, а зависит от числа баллов и срока выхода на пенсию. Но есть и верхняя планка, ограничивающая прибавку — доначислят не более трех пенсионных баллов», - пояснила она.

Ожидается, что на надбавку к пенсии получат 7,3 млн пенсионеров.

В России с 1 января 2019 года началась пенсионная реформа, в рамках которой постепенно растет возраст выхода на пенсию. К 2028 году он должен подняться до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. До конца 2018 года женщины выходили на пенсию в 55 лет, а мужчины — в 60 лет.

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