Россияне получат прибавку к пенсии

С 1 августа будут проиндексированы пенсии работающим пенсионерам, у которых есть на счету неучтенные пенсионные баллы, а также еще ряду категорий пожилых россиян. Об этом пишут «Известия».

Помимо работающих пенсионеров, на прибавку к пенсии могут рассчитывать россияне, которым исполнилось 80 лет и инвалиды первой группы. Также вырастут выплаты у военных пенсионеров.

При этом индексация не затронет тех, кто получает социальную и государственную пенсию. Для них действуют фиксированные выплаты. Индексация будет автоматической, никаких заявлений пенсионерам подавать не нужно.

Партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева уточнила, что в случае работающих пенсионеров индексация затронет тех, кто закончил трудовую деятельность в прошлом году.

«При этом сам размер прибавки не фиксирован в законе, а зависит от числа баллов и срока выхода на пенсию. Но есть и верхняя планка, ограничивающая прибавку — доначислят не более трех пенсионных баллов», - пояснила она.

Ожидается, что на надбавку к пенсии получат 7,3 млн пенсионеров.