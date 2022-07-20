ЦБ предупредил о новой уловке мошенников

В России активизировались мошенники, предлагающие потенциальным жертвам новую «услугу». Они анонсируют якобы полное очищение кредитной истории, заявил «Известиям» директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

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По его словам, злоумышленники внушают гражданам, что они могут убрать их из базы должников. Они заявляют, что благодаря «обнулению» кредитной истории можно будет получить деньги в долг. Мошенники предупреждают о том, что данная услуга является разовой, и требуют оплату. Получив определенную сумму, злоумышленники исчезают.

Данная схема может быть продолжением ранее начатой работы аферистов с жертвой, считают в пресс-службе Банка России.

«Клиента, как правило, «раскручивает» группа взаимосвязанных лиц — сначала могут предложить заработать на нелегальном форексе, потом предлагают взять кредит. А когда человек оказывается в долгах, в дело вступают «раздолжнители», псевдоюристы и так далее», — отметили в ЦБ.

Центробанк выступил с предупреждением в адрес россиян. Он пояснил, что избавиться от плохой кредитной истории по желанию человека не представляется возможным. Граждане могут ее оспорить, если заемщик пострадал от действий мошенников или его историю испортил кредитор.