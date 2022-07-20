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47 минут назад

Мошенники предлагают россиянам «обнулить» кредитную историю

Лера Букина

В России активизировались мошенники, предлагающие потенциальным жертвам новую «услугу». Они анонсируют якобы полное очищение кредитной истории, заявил «Известиям» директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

ЦБ предупредил о новой уловке мошенников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, злоумышленники внушают гражданам, что они могут убрать их из базы должников. Они заявляют, что благодаря «обнулению» кредитной истории можно будет получить деньги в долг. Мошенники предупреждают о том, что данная услуга является разовой, и требуют оплату. Получив определенную сумму, злоумышленники исчезают.

Данная схема может быть продолжением ранее начатой работы аферистов с жертвой, считают в пресс-службе Банка России.

«Клиента, как правило, «раскручивает» группа взаимосвязанных лиц — сначала могут предложить заработать на нелегальном форексе, потом предлагают взять кредит. А когда человек оказывается в долгах, в дело вступают «раздолжнители», псевдоюристы и так далее», — отметили в ЦБ.

Центробанк выступил с предупреждением в адрес россиян. Он пояснил, что избавиться от плохой кредитной истории по желанию человека не представляется возможным. Граждане могут ее оспорить, если заемщик пострадал от действий мошенников или его историю испортил кредитор.

Ранее сообщалось, что в июне было зафиксировано многократное увеличение числа мошеннических сайтов, которые имитируют официальные ресурсы банков.

Личный счет,Валерий Лях,Банк России,
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