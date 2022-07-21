Россиянам напомнили о возможности получить бесплатную землю в Подмосковье

Генеральный директор юридической компании Кирилл Воробьев рассказал о старте пилотного проекта программы «Подмосковные 10 гектаров». Как сообщает МИР 24, она будет работать в Лотошинском, Серебрянопрудском и Шаховском муниципалитетах.

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По словам Воробьева, главная цель проекта — повысить производство сельхозпродукции и привлечь малый бизнес в производство. Участники программы могут получить в безвозмездное пользование на шесть лет площадь от 10 до 200 гектаров. На них можно заниматься растениеводством, овощеводством, содержать мелкий и крупный рогатый скот, а также производить молоко, мясо и мед.

Эксперт подчеркнул, что проект рассчитан не на новичков, а на действующих фермеров и средние и крупные хозяйства. От них потребуют достичь определенные показатели производства.