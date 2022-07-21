Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+29° в 
USD 54.85EUR 55.83
Войти в почту
1 час назад

Юрист рассказал, как агробизнес может получить бесплатную землю в Подмосковье

Никита Бородкин

Генеральный директор юридической компании Кирилл Воробьев рассказал о старте пилотного проекта программы «Подмосковные 10 гектаров». Как сообщает МИР 24, она будет работать в Лотошинском, Серебрянопрудском и Шаховском муниципалитетах.

Россиянам напомнили о возможности получить бесплатную землю в Подмосковье
Фото: unsplash.comunsplash.com

По словам Воробьева, главная цель проекта — повысить производство сельхозпродукции и привлечь малый бизнес в производство. Участники программы могут получить в безвозмездное пользование на шесть лет площадь от 10 до 200 гектаров. На них можно заниматься растениеводством, овощеводством, содержать мелкий и крупный рогатый скот, а также производить молоко, мясо и мед.

Эксперт подчеркнул, что проект рассчитан не на новичков, а на действующих фермеров и средние и крупные хозяйства. От них потребуют достичь определенные показатели производства.

Подать заявку на получение подмосковного участка можно на портале Госуслуг, где на интерактивной карте также можно будет выбрать землю. Воробьев подчеркнул, что потребуется также предоставить информацию о крестьянско-фермерском хозяйстве, справку из налоговой об отсутствии задолженностей и уведомление о том, что хозяйство обязуется поддерживать план выработки продукции.

Личный счет,Кирилл Воробьев,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители