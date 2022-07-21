Россиянам напомнили о возможности получить бесплатную землю в Подмосковье

Генеральный директор юридической компании Кирилл Воробьев рассказал о старте пилотного проекта программы «Подмосковные 10 гектаров». Как сообщает МИР 24, она будет работать в Лотошинском, Серебрянопрудском и Шаховском муниципалитетах.
По словам Воробьева, главная цель проекта — повысить производство сельхозпродукции и привлечь малый бизнес в производство. Участники программы могут получить в безвозмездное пользование на шесть лет площадь от 10 до 200 гектаров. На них можно заниматься растениеводством, овощеводством, содержать мелкий и крупный рогатый скот, а также производить молоко, мясо и мед.
Эксперт подчеркнул, что проект рассчитан не на новичков, а на действующих фермеров и средние и крупные хозяйства. От них потребуют достичь определенные показатели производства.
Подать заявку на получение подмосковного участка можно на портале Госуслуг, где на интерактивной карте также можно будет выбрать землю. Воробьев подчеркнул, что потребуется также предоставить информацию о крестьянско-фермерском хозяйстве, справку из налоговой об отсутствии задолженностей и уведомление о том, что хозяйство обязуется поддерживать план выработки продукции.