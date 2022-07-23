Названы особые пенсионные льготы для женщин

Директор по развитию АО «НПФ Эволюция» Дмитрий Ключник заявил, что для получения страховой пенсии по старости женщинам, как и мужчинам, необходимо соблюсти ряд условий. Об этом он сообщил в беседе с агентством «Прайм».

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Эксперт напомнил, что для получения пенсии нужно накопить минимальный стаж от 12 лет (с 2024 года — 15 лет) и число индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) не менее 21 (с 2025 года — 30). Кроме того, необходимо достичь пенсионного возраста: для женщин он составляет 56,5 лет, а с 2028 года — 60 лет.

Ключник также назвал особые пенсионные льготы для женщин и заявил о праве многодетных матерей получать выплаты в 50 лет.

«Выйти на пенсию раньше установленного законом возраста могут многодетные матери. Женщинам с пятью и более детьми пенсия назначается в 50 лет», — подчеркнул глава НПФ.