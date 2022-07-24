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46 минут назад

Для тех, кому больше 55 лет. В ПФР рассказали о хорошей льготе для россиян

Konkurent.ru

Специалисты Пенсионного фонда России рассказали, на что сейчас могут рассчитывать граждане, достигшие определенного возраста, сообщает KONKURENT.RU.

Для тех, кому больше 55 лет: В ПФР рассказали о льготе для россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Воспользоваться своими льготами такие россияне могут при определенных условиях. Речь идет о тех гражданах, которые имеют статус предпенсионеров.

Напомним, что сегодня к данной категории относятся те жители страны, которым до установленного пенсионного возраста остается всего пять лет. По достижении необходимого возраста предпенсионерам положены дополнительные льготы от государства.

Так, например, если такой гражданин лишится работы и встанет на учет в центре занятости, то он сможет получать повышенное пособие по безработице. Кроме того, для них были введены льготы, которыми можно воспользоваться при внесении налоговых взносов по земельному и имущественному налогу, а также им гарантирована трудовая занятость.

Как рассказали в ПФР, для получения «бонуса» предпенсионеру достаточно подать только одно заявление, а его статус будет подтвержден «в рамках межведомственного взаимодействия».

«Самостоятельно обращаться в Пенсионный фонд нет необходимости, данные будут переданы в электронной форме по каналам СМЭВ, через Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО) и электронному взаимодействию с работодателями», – добавили в ПФР.

К слову, льготы предусмотрены и для пенсионеров Приморского края, поскольку являются федеральными и действуют во всех регионах России.

Личный счет,Пенсионный фонд РФ,
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