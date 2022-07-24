Россия начала выплачивать пенсии жителям харьковской области

Пенсионеры и бюджетники из Харьковской области получили первые выплаты от России. Об этом рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

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«Там сейчас непростая ситуация, но мы начали выплачивать пенсионерам, бюджетникам зарплаты и социальные пособия», — написал он в своем telegram-канале. 21 июля начали выплачивать первые пенсии, их получили жители освобожденных территорий Харьковской области за июнь месяц.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил помочь жителям Донбасса с выплатами. Он уточнил, что правительству России необходимо рассмотреть предоставление гражданам страны, которые проживают в Донбассе, возможность подачи через Госуслуги заявлений на получение соцвыплат и льгот.

Также беженцы Донбасса получили льготы по нотариальным услугам почти на 7 млн рублей. Об этом RT рассказали в Федеральной нотариальной палате.