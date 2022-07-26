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1 час назад

Россияне получат сразу три доплаты к пенсии в августе

РИА "ФедералПресс"иещё 4

Пенсионный эксперт Сергей Власов рассказал о дополнительной прибавке к пенсии, которая ожидается уже в августе. По его словам, многие пожилые граждане смогут получить сразу три доплаты к пенсии.

Россияне получат сразу три доплаты к пенсии в августе
Фото: ТАССТАСС

«Рассчитывать на получение сразу трех доплат к пенсии в августе смогут пенсионеры, которые не так давно еще работали», – пишут СМИ.

Как пояснил Власов, в августе индексацию пенсий вернут пенсионерам, которые уволились в апреле. Дело в том, что процесс начисления прибавки занимает три месяца. Задержка объясняется тем, что сначала информация об увольнении пенсионера должна поступить в ПФР с отчетами работодателей, также требуется время для принятия решения о прибавке.

В разговоре с PRIMPRESS эксперт отметил, что все месяцы ожидания пенсионерам компенсируют. Таким образом, увольнявшимся в апреле пенсионерам, придет пенсия с учетом всех начисленных ранее индексаций, а также доплаты за три месяца, которые прошли с момента увольнения.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что пенсионерам рассказали, как можно повысить пенсию на 4500 рублей.

Личный счет,Маленькая пенсия ,Сергей Власов,Пенсионный фонд РФ,
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