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46 минут назад

До 13 тысяч на ребенка: Власти Подмосковья заявили о новых выплатах

Алиса Селезнёва

Около 100 тыс. детей из многодетных и малообеспеченных семей получат выплаты к школе. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев, пишет ТАСС.

До 13 тысяч на ребенка: Власти Подмосковья заявили о новых выплатах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, выплаты к школе будут сделаны в августе в проактивном режиме.

«Многодетные семьи, где есть школьники, [получат] по 3 тыс. рублей на ребенка, малообеспеченные семьи, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья, получат по 13 тыс. рублей», - заявил Воробьев в ходе совещания с областным правительством и главами городских округов.

Глава региона также отметил, что всем первоклассникам из семей с небольшими доходами будут переданы наборы со школьными принадлежностями.

В 2021 году в России были выплачены по 10 тысяч рублей семьям со школьниками и будущими первоклассниками. Эта мера поддержки была анонсирована президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию.

А в этом году в России с 1 июня на 10% был проиндексирован прожиточный минимум. Таким образом, 15 млн россиян начали получать повышенные социальные выплаты. В том числе и повышенные выплаты беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки, детские пособия, федеральные и региональные социальные доплаты.

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