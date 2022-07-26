Россияне могут столкнуться с увеличением платы за ЖКХ

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ выступило с инициативой включить расходы на создание и обслуживание цифровой инфраструктуры в тарифы ЖКХ. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в ведомстве.

Фото: ТАСС ТАСС

В министерстве уточнили, что в платежки могут добавить новый пункт о расходах на «умные» счетчики. Инициатива подразумевает обязать россиян оплачивать создание и обслуживание цифровой инфраструктуры, включая технические средства, сайты и программы. Эту сумму подключат к тарифу на воду и газ.

«Минстрой направил соответствующий проект постановления правительства в профильные ведомства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не поддерживает эту инициативу. Эксперты полагают, что меры защиты граждан от беспричинного повышения цен за ЖКХ должны оставаться неизменными.