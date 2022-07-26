Россияне могут столкнуться с увеличением платы за ЖКХ

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ выступило с инициативой включить расходы на создание и обслуживание цифровой инфраструктуры в тарифы ЖКХ. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в ведомстве.
В министерстве уточнили, что в платежки могут добавить новый пункт о расходах на «умные» счетчики. Инициатива подразумевает обязать россиян оплачивать создание и обслуживание цифровой инфраструктуры, включая технические средства, сайты и программы. Эту сумму подключат к тарифу на воду и газ.
«Минстрой направил соответствующий проект постановления правительства в профильные ведомства», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не поддерживает эту инициативу. Эксперты полагают, что меры защиты граждан от беспричинного повышения цен за ЖКХ должны оставаться неизменными.
Ранее в Государственной Думе пояснили, кто может претендовать на перерасчет по ЖКХ после отпуска. Отмечается, что жители аварийных и ветхих домов при отъезде из дома на длительное время могут рассчитывать на эту услугу. До 2017 года на перерасчет по ЖКХ при отсутствии более пяти дней могли подать жильцы любых квартир, в которых отсутствовали счетчики коммунальных ресурсов.