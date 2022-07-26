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2 часа назад

Раскрыты основания отказа банков в выдаче льготной ипотеки

Лера Букина

В России разрабатывается закон, который установит случаи для отказа гражданам в праве на ипотеку с господдержкой. Life выяснил, в каких ситуациях кредит могут не выдать.

Раскрыты основания отказа банков в выдаче льготной ипотеки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Госдума подготовила законопроект, согласно которому банк не сможет отказать в предоставлении заёмщику льготного ипотечного кредита по любым основаниям, за исключением четырех случаев. Но этот подход будет действовать, только если доход гражданина позволяет ему платить по своим обязательствам», - отмечает издание.

Первая причина для отказа - ежемесячный доход гражданина составляет менее 50% от суммы его предполагаемого ежемесячного платежа по займу. Вторая – наличие долга по исполнительным производствам в размере, превышающем 50% от его дохода за полгода.

Третья причина – ведение процедуры банкротства в отношении заемщика. Четвертая - предоставление недостоверных сведений или недостоверной документации. По словам начальника аналитического отдела компании «Риком-Траст» Олега Абелева, сейчас эта причина для отказа является наиболее распространенной.

Кроме того, закон регулирует, что факт наличия данных о заемщике в бюро кредитных историй (БКИ) - не основание для отказа в выдаче ему кредита, указывает Life.

Ранее президент России Владимир Путин дал поручение кабмину до 25 июля изменить условия льготной ипотеки. Так, ставка не должна превышать 7%.

22 июня премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке до 7%.

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