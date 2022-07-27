Правила взыскания долгов предложили изменить

Человек, с которого взыскивают часть доходов в счет долга по исполнительному документу, должен иметь право подать заявление о сохранении ему суммы прожиточного минимума, даже если деньги удерживают не через банк, а через другую организацию, например, работодателя или Пенсионный фонд. Законопроект с такой нормой группа депутатов планирует внести в Госдуму 27 июля, рассказала «Парламентской газете» один из авторов документа, заместитель председателя Комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко. Текст документа есть в распоряжении нашего издания.

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До 100 тысяч могут потребовать напрямую

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С 1 февраля этого года действует закон, по которому должник вправе обратиться в подразделение судебных приставов, чтобы, когда с его банковского счета будут списывать часть зарплаты и других доходов в счет долга, ему ежемесячно сохраняли сумму прожиточного минимума. Обычно это сумма, установленная для трудоспособного населения в целом по России, но если в регионе установлен больший прожиточный минимум для отдельной группы населения, например пенсионеров, должны оставлять эту сумму. А в случае, когда у человека есть маленькие дети или другие иждивенцы, он имеет право обратиться в суд, чтобы ему сохраняли больше средств. Соответственно, банк или другая кредитная организация не смогут обратить взыскание на эту часть зарплаты, пенсии и других доходов. Это не касается только случаев, когда деньги списывают в счет алиментов, возмещения ущерба от преступления, вреда здоровью или в связи со смертью кормильца.

Но в законодательстве остался пробел. Дело в том, что, если сумма долга меньше 100 тысяч рублей, взыскатель может отправить исполнительный документ напрямую в организацию, выплачивающую должнику зарплату, пенсию или стипендию, например в Пенсионный фонд, минуя службу судебных приставов и банки, пояснила Наталья Костенко «Парламентской газете». В этом случае у человека продолжают удерживать половину доходов в счет оплаты задолженности без гарантированного сохранения прожиточного минимума, и у него может не остаться средств к существованию, говорится в пояснениях к документу.

Авторы отметили, что не защищены преимущественно пенсионеры, когда долги взыскивают через Пенсионный фонд. Всего, по данным Федеральной службы судебных приставов за 2020 год, должниками в рамках исполнительного производства числилось более 1,3 миллиона пенсионеров. А в Пенсионный фонд РФ регулярно поступают обращения по поводу сохранения необходимой для жизни суммы — в 2021—2022 годах в исполнительную дирекцию и территориальные органы ПФР пришло больше 30 тысяч обращений от пенсионеров-должников. С проблемами могут столкнуться и студенты.

Все должники должны быть равны

Поэтому депутаты разработали поправки в Закон «Об исполнительном производстве», согласно которым должник будет вправе обратиться с заявлением о ежемесячном сохранении суммы прожиточного минимума в организацию или к другому лицу, которое выплачивает ему зарплату, пенсию, стипендию и исполняет требования, содержащиеся в исполнительном документе. Деньги должны будут сохранять на одном из счетов человека. Это правило будет действовать, если ему выдают пенсию, стипендию и другие выплаты наличными или отправляют почтовым переводом.

В заявлении на сохранение минимальной суммы необходимо указать свои фамилию, имя и отчество, гражданство, данные паспорта, место жительства или пребывания, номер телефона и реквизиты счета, открытого в соответствующей организации. Работодатель, Пенсионный фонд или другая организация должны будут удерживать задолженность, указанную в исполнительном документе, с учетом требований о прожиточном минимуме.

Львиная доля долгов, которые взыскивают с граждан по исполнительным документам — это задолженности по кредитам, полученным в банках и микрофинансовых организациях, сказал «Парламентской газете» директор Центра мониторинга законодательства и правоприменения Университета имени Кутафина Олег Гринь. Могут быть и другие невыполненные обязательства, например, когда человек занял деньги у другого гражданина и не смог отдать.

«Но в любом случае у должника должна оставаться сумма, которая позволит ему удовлетворить хотя бы базовые потребности. В целом эту изначально сформулированную Конституционным судом концепцию реализовали. Но правоприменительная практика показала, что решение зависит от того, куда попадет исполнительный документ — в банк или к работодателю, Пенсионный фонд, другую организацию. Это неправильно, и предлагаемый проект должен устранить этот пробел», — отметил юрист.