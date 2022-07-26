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1 час назад

Россиянам начнут платить дополнительную пенсию: кому стоит ждать прибавки

Лера Букина

Многие россияне могут претендовать как на основную пенсию, так и на дополнительную. Konkurent.ru разбирался, какие категории граждан попадают в такой список.

Россиянам начнут платить дополнительную пенсию: кому стоит ждать прибавки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что дополнительная пенсия уже сейчас полагается тем, кто родился не ранее 1967 года.

«Выплаты также могут получать те, кто принял участие в программе государственного софинансирования накопительной пенсии, а также у женщин, направивших на такую часть свой материнский капитал», – заявили в Пенсионном Фонде.

Сообщается, что если размер сбережений составляет не более 5% размера страховой пенсии, то накопительную пенсию выплатят.

«Кроме того, получить такую пенсию могут и те, кто не имеет права на получение страховой пенсии», - подчеркивают в ПФР.

Именно фонд будет информировать о наличии такой пенсии и о том, как ее получить. Россиян начнут осведомлять с 1 июля 2023 года.

Ранее сообщалось, что с 1 августа для многих категорий пенсионеров предусмотрели повышение социальных пособий. Надбавка будет назначена автоматически. Так, сбор документации не будет требоваться. Отмечается, что надбавка будет особенно ощутимой для тех, кому в июле 2022 года исполнилось 80 лет, а также для инвалидов первой группы. Сообщается об увеличении их пенсий на 7200 рублей.

Личный счет,Пенсионный фонд РФ,
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