В еще одной стране начали принимать карты «Мир»

Банкоматы Кубы теперь принимают карты российской платежной системы «Мир». Об этом сообщил Ассоциации туроператоров России (АТОР) советник посольства республики по вопросам туризма Хуан Карлос Эскалона.
По его словам, все точки продаж стран будут оснащены такой опцией до конца текущего года.
«Первый этап, в рамках которого планировался прием карт «Мир» в банкоматах, завершен. До конца 2022 года, в рамках второго этапа, карты «Мир» станут приниматься во всех точках продаж на Кубе. Мы надеемся, что эта мера поможет возобновлению прямых перелетов и восстановлению российского туризма на Кубу», - подчеркнул он.
Эскалона отметил, что банкоматы государственных банков располагаются в Гаване и крупных туристических центрах, в частности, на популярном курорте Варадеро.
Он также заявил, что на россиян пришлась наибольшая доля потока туристов на Кубе в 2021 году (147 тысяч туристов из РФ).
Ранее власти РФ сообщили о расширении перечня социальных выплат, которые будут начисляться на карту «Мир». В списке оказались, в частности, ежемесячные выплаты и пособия малоимущим гражданам, субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.